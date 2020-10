Za kolísavými hodnotami tlaku môže byť nekvalitný tlakomer. Ako vybrať ten správny?

Mali ste v ambulancii lekára iný krvný tlak ako doma? Dôvodom môže byť nielen stres z vyšetrenia, ale aj kvalita tlakomera. Meranie tlaku v domácom prostredí je čoraz rozšírenejšie, najmä u pacientov s chronickými ochoreniami.

Jednoduché a bezbolestné meranie sa však často vykonáva nesprávne. Chyba môže byť v nekvalitnom tlakomeri, ale aj v technike merania. Viete, ako by malo vyzerať?

Hmotnosť aj tlak stúpajú

Osobná váha alebo teplomer sú prístroje, ktoré nájdeme zrejme v každej domácnosti. So sedavým životným štýlom a zlou životosprávou však rastie nielen naša váha, ale aj hodnoty krvného tlaku. Hypertenziu ovplyvňuje veľa faktorov, vrátane dedičnosti alebo iných ochorení. Toto ochorenie však nebolí a často ho lekári odhalia pri štandardnom vyšetrení. „K dobrému manažovaniu hypertenzie patrí nielen pravidelné a svedomité užívanie liekov, ale aj zmena životného štýlu, zvýšená pohybová aktivita a v posledných rokoch aj domáca kontrola krvného tlaku,“ hovorí MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Moderné digitálne tlakomery sú jednoduché na ovládanie a ich použitie zvládne každý. Ako si však vybrať tlakomer, ktorý nám poskytne presné a neskreslené dáta o našom krvnom tlaku?

Zdroj: HARTMANN RICO

Zistite, či trpíte poruchou srdcového rytmu

Spoľahlivý a kvalitný tlakomer má niekoľko vlastností: jednoducho sa ovláda, má dlhú záruku a servis na Slovensku. „Tlakomer je prístroj, ktorý monitoruje naše zdravie, preto by sme pri jeho kúpe mali zvážiť niekoľko faktorov a radšej investovať. Dobrý tlakomer pochádza od renomovaného výrobcu a je klinicky overený. V súčasnosti existujú tlakomery, ktoré myslia aj na pacientov s chronickými ochoreniami. Sú vyrobené tak, aby merali presne napríklad aj v prípade porúch srdcového rytmu,“ vysvetľuje MUDr. Michaela Macháčová. Pri kúpe tlakomeru treba myslieť aj na veľkosť manžety. Tá je pre nameranie správnych hodnôt dôležitá. Čím objemnejšie rameno, tým väčšia musí byť manžeta, inak môžu byť nepresne namerané hodnoty príliš vysoké. Napríklad v prémiovom balení tlakomeru Veroval® Duo Control, sa nachádzajú dve manžety vo veľkosti M a L, vďaka čomu je meranie tlaku presnejšie.

Ako si správne merať tlak

Pri meraní krvného tlaku hrá svoju rolu celý rad faktorov. Mali by sme pohodlne sedieť na stoličke s nohami na zemi, v tichej miestnosti, približne 5 minút, pretože aj práca v sede zvyšuje krvný tlak v priemere asi o 6 mmHg systolický a o 5 mmHg diastolický tlak. „Pred meraním krvného tlaku by sme nemali komunikovať s inými osobami, aspoň hodinu pred meraním nepiť alkohol, kávu, nefajčiť a nejesť. Mali by sme uskutočniť minimálne dve merania, ideálne tri v odstupe aspoň jednej minúty,“ približuje MUDr. Michaela Macháčová. Tlak je dôležité merať na obnaženom ramene vo vzpriamenej polohe. Zaznamenávame hodnotu krvného tlaku, ktorá je priemerom posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameranú hodnotu, pričom zvyčajne ide o poslednú nameranú hodnotu.

Zdroj: HARTMANN RICO

Aby malo meranie tlaku krvi v domácom prostredí efekt a pacient mohol namerané údaje konzultovať s lekárom, je dôležité ich kontinuálne zaznamenávať. Kvalitné tlakomery dokážu namerané hodnoty ukladať automaticky, iné môžeme prepojiť s aplikáciou. Digitálne tlakomery Veroval možno prepojiť s aplikáciou, ktorá zaznamenáva nielen namerané hodnoty, ale aj čas, dátum a lieky, ktoré pacient užíva. Všetky výsledky sa dajú vytlačiť pre svojho lekára alebo mu ich môžeme poslať mailom. Pri pacientoch s chronickým ochorením, najmä vysokým krvným tlakom, poskytuje zmysluplné hodnotenie zdravotného stavu iba pravidelné meranie, vykonávané dlhšiu dobu a s dodržaním základných zásad správneho merania.

Podľa čoho si vybrať tlakomer?

• jednoducho sa ovláda

• má dlhú záruku a spoľahlivý servis na Slovensku

• je klinicky overený a pochádza od dôveryhodného výrobcu

• meria presne aj pri poruchách srdcového rytmu

• disponuje manžetami aspoň v dvoch veľkostiach

• je možné prepojiť ho s bezplatnou aplikáciou

• má dostatočnú pamäť na ukladanie nameraných dát