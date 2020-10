Poslanci zo Smeru a Hlasu sa nezúčastnili testovania: Fico to označil za cirkus, majú však aj iné dôvody

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD sa nedali v piatok otestovať počas organizovaného testovania poslancov a zamestnancov parlamentu.

TASR to potvrdili hovorcovia strán, uviedol to aj šéf Smeru-SD Robert Fico. Jeho strana to odôvodňuje odporúčaním hlavného hygienika SR Jána Mikasa aj nespoľahlivosťou antigénových testov. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho sa plánujú dať otestovať v pondelok (26. 10.), keď sa má konať opakované pretestovanie.

"My sa žiadneho cirkusu, ktorý nám tu organizuje Matovič s Kollárom nebudeme zúčastňovať. Máme na to aj iné dôvody," uviedol Fico na piatkovom tlačovom brífingu s tým, že sa na testovanie pýtali hlavného hygienika. Mal im povedať, že ak uplynula desaťdňová lehota, odkedy bol poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) v pléne, nie je dôvod utekať na testy. Kotleba mal pozitívny test na COVID-19.

Fico má tiež výhrady k nekvalite antigénových testov a ich nákupu. Hovorca strany Ján Mažgút zdôraznil, že ak by niektorý z poslancov Smeru-SD považoval za potrebné sa nechať otestovať, využili by presnejšie testy, napríklad PCR testy. Testovanie teda nechávajú na individuálnom rozhodnutí poslancov.

Podľa hovorkyne strany Hlas-SD Patrície Medveď Macíkovej sa má v pondelok konať opätovné pretestovanie organizované Kanceláriou NR SR. "Ďakujeme za túto možnosť vedeniu parlamentu, nakoľko tento test bude relevantnejší a aktuálnejší vzhľadom na prípadné pokračovanie schôdze od utorka. Dovtedy budú poslanci individuálne v domácom prostredí a budú sa správať zodpovedne, aby neohrozovali svoje okolie," uviedla pre TASR hovorkyňa.

Vzhľadom na pozitívny test Mariana Kotlebu testovali v piatok poslancov i zamestnancov parlamentu od 10.00 h antigénovými testami v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zároveň v piatok prerušil rokovanie aktuálnej schôdze NR SR do utorka 27. októbra.