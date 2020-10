Zabudnite na najdlhšiu etapu Giro d'Italia: Sagan a spol. si vydupali skrátenie trate

V piatok to mala byť pôvodne najdlhšia etapa v programe tohtoročného Giro d'Italia, ale pretekári si napokon u organizátorov vymodlili jej výrazné skrátenie.

Peter Sagan a spol. budú šliapať do pedálov namiesto 258 km iba niečo vyše 100 km. Údaje o novej dĺžke etapy sa dosiaľ rozchádzajú. Najprv to malo byť 150 km, ale denník La Gazzetta dello Sport a následne web Cyclingnews.com informovali, že namiesto Morbegna sa bude o 13.30 h štartovať v Come a etapa bude mať 180 km. Talianska televízia RAI o niečo neskôr vyhlásila za nové miesto štartu Vigevano a iba 112-kilometrovú záťaž pre cyklistov.

Zmena je výsledkom protestu cyklistov, ktorí mali po dvoch náročných dňoch v Alpách absolvovať najdlhšiu etapu v tohtoročnej edícii z Morbegna do Asti. A nič na tom nezmenil ani fakt, že sa malo ísť zväčša po rovine a v cieli sa očakával hromadný šprintérsky dojazd. Keď však cyklisti ráno dorazili do Morbegna, husto pršalo a bola veľká zima. Etapu za týchto podmienok odštartovali, ale už po pár kilometroch sa pelotón zastavil a po diskusii s organizátormi bolo na svete skrátenie trasy a nový začiatok etapy.

"Celý pelotón potom nasadol do tímových autobusov, ktoré cyklistov zaviezli do nového miesta štartu. Z pôvodného počtu 258 km malo zostať podľa informácií z tímu Deceuninck - Quick Step 150 km, ale to sa ešte viackrát menilo. Podľa najnovších informácií by sa malo štartovať o 13.30 h v Abbiategrasse a etapa by mala merať 125 km. Oficiálne vyjadrenie organizátorov stále nebolo k dispozícii," napísal portál iDnes.cz.

Ak chce Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ešte pomýšľať na triumf v bodovacej súťaži a zmazať 37-bodové manko na súpera zo stajne Groupama-FDJ Arnauda Démara, musí v piatok výrazne zabodovať v cieli aj na šprintérskej prémii. Za víťazstvo v etape sa dáva 50 bodov, za druhé miesto 35 a za tretie 25. Víťaz na prémii získa 12 bodov.