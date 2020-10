Posledná šanca zažiariť: Sagana po horách čaká šprintérska etapa

Peter Sagan má na Giro d'Italia za sebou dva náročné dni v Alpách a pred sebou poslednú šancu ešte niečo urobiť v boji o cyklámenový dres.

Na pelotón 103. ročníka slávnych pretekoch čaká posledná šprintérska, ale zároveň najdlhšia etapa tohtoročnej edície - 258 km z Morbegna do Asti na severozápade Talianska. Líder bodovacej súťaže Arnaud Démare má pred ňou náskok 37 bodov pred Petrom Saganom.

Cyklisti sa dostanú maximálne do výšky 285 m nad morom a keďže v nohách budú mať dve náročné alpské skúšky, nečaká sa ani veľký záujem o úniky. Ak sa aj nejaký uskutoční, šprintérske tímy by sa mali postarať o jeho zlikvidovanie. Aj preto by sa mal v závere na širokej ceste v Asti odohrať hromadný šprint väčšej skupiny pretekárov. Šprintérska prémia o body príde na rad vo Vigevane na 146. km, záverečných 5 km cyklisti absolvujú už v uliciach mesta Asti. "Pred vstupom do záverečného kilometra na pelotón čaká séria kruhových objazdov a potom ostrá ľavotočivá zákruta. Potom rýchlo ešte jedna zákruta doprava a 550 m dlhá rovinka až do cieľa," napísal špecializovaný portál Cyclingnews.

Podľa portálu VeloMotion je jednoznačný favorit na víťazstvo v 19. etape Démare. Oprávňujú ho k tomu štyri etapové triumfy v tohtoročnej edícii Giro d'Italia a najmä silný šprintérsky tím, ktorý mu na dlhej rovinke pred cieľom dokáže utvoriť požadovanú pozíciu. "V šprinte na plochom profile nemá na tohtoročnom Giru konkurenta. Vyhral už štyri etapy a zrejme zvíťazí aj po piaty raz a poistí si bodovaciu súťaž," napísal portál velomotion.de.

Ak chce Sagan (Bora-Hansgrohe) ešte pomýšľať na triumf v bodovacej súťaži a zmazať 37-bodové manko na súpera zo stajne Groupama-FDJ, musí výrazne zabodovať v cieli aj na šprintérskej prémii. Za víťazstvo v etape sa dáva 50 bodov, za druhé miesto 35 a za tretie 25. Víťaz na prémii získa 12 bodov. Pozoruhodné je, že pred rokom Démare rovnako viedol bodovaciu súťaž na Gire, ale v poslednej šprintérskej, resp. menej zvlnenej etape o cyklámenový dres prišiel. Vtedy to bola 18. etapa a Saganov stajňový kolega Pascal Ackermann ho vďaka druhému miestu v cieli predstihol o 13 bodov. Démarovi však nevyšiel záverečný šprint a skončil až ôsmy.

"Nebol som schopný šprintovať a som veľmi sklamaný z výsledku.Dali sme do toho všetko, aby sme vyhrali bodovaciu súťaž, ale Giro trvá tri týždne," priznal vtedy sklamaný Démare, citoval ho aj portál cycling-info.sk.