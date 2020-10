Český minister zdravotníctva Prymula po škandále končí vo vláde: Zasiahol sám premiér Babiš!

Český minister zdravotníctva Roman Prymula (ANO) končí vo vláde z dôvodu stredajšieho nočného stretnutia v pražskej reštaurácii.

Prymulu o rezignáciu požiadal český premiér Andrej Babiš. Ak tak neurobí, premiér navrhne jeho odvolanie. Informoval o tom spravodajský server Novinky CZ. "To, čo sa stalo dnes, je absolútna katastrofa. Nerozumiem tomu, keď my požadujeme od ľudí, aby dodržiavali nariadenia, tak musíme ísť príkladom. Takáto chyba sa nedá ospravedlniť," povedal Babiš na tlačovej konferencii.

Babiš sa Prymulovi poďakoval za jeho prácu. Prymula už predtým v rozhovore pre týždenník Respekt povedal, že ak si to verejnosť želá, pokojne rezignuje. Tvrdil však, že jedinou chybou bola skutočnosť, že stretnutie opúšťal bez rúška. Prymula v noci na štvrtok navštívil reštauráciu Rio's na pražskom Vyšehrade, ktorá však mala byť na základe Prymulových nariadení zatvorená, napísali Novinky.cz s odvolaním sa na denník Blesk. Minister sa tam stretol so šéfom poslaneckého klubu hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom. Prymula podľa Blesku reštauráciu opustil pol hodinu pred polnocou a fotografie zachytávajú, že na tvári nemal rúško. To si nenasadil ani po tom, ako nastúpil do vládnej limuzíny.

Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) v piatok Prymulu vyzval, aby odstúpil. Jeho rezignáciu žiadali aj viacerí opoziční poslanci. Epidemiológ Prymula sa ministrom zdravotníctva stal v septembri tohto roka po tom, ako odstúpil jeho predchodca Adam Vojtěch. Predtým pôsobil vo funkcii vládneho splnomocnenca pre vedu a výskum v zdravotníctve.