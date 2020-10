Čiastočný lockdown: Vychádzky do prírody? Pre Bratislavu a Košice platí výnimka

Výnimkou zo zákazu vychádzania sú aj cesty na pohreb, krst a uzavretie manželstva. Zahŕňa to aj cestu späť domov.

Vyplýva to z uznesenia vlády, ktorá o tom rozhodla vo štvrtok 22. októbra. Platí to pre okresy Bardejov, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo, ale aj pre ostatné okresy na celom Slovensku v čase od 24. októbra do 1. novembra.

Na celom území Slovenska, okrem okresov Bardejov, Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo, platia výnimky aj na cestu do a zo zamestnania a s cieľom podnikateľskej činnosti, na obstaranie nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska. Rovnako si ľudia môžu ísť kúpiť noviny alebo tlačoviny, na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na stanicu technickej kontroly, kľúčovej služby alebo očnej optiky. Rovnako môžu ísť ľudia na nákup potravín aj pre inú osobu v rámci susedskej výpomoci.

Ľudia tiež môžu ísť do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným či na testovanie na ochorenie COVID-19. Výnimkou je cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný. Okrem toho ľudia tiež môžu ísť von so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a rovnako môžu absolvovať cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Výnimkou je tiež pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Výnimka zo zákazu vychádzania platí aj na cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého stupňa, ale aj na sprevádzanie dieťaťa do týchto školských zariadení. Platí to aj na dojazd do bydliska do 25. októbra.

V okresoch Bardejov, Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín platia tie isté výnimky ako pre zvyšok Slovenska, avšak ľudia na cestu do a zo zamestnania a s cieľom podnikateľskej činnosti sa musia vedieť preukázať aj negatívnym testom platným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu tohto uznesenia alebo testom vykonaným počas trvania zákazu tohto uznesenia.

To isté platí aj v prípade kúpy novín alebo tlačovín, návštevy pošty, bánk, poisťovní, čistiarne, autoservisu, staníc technickej kontroly, kľúčovej služby alebo očnej optiky. Negatívny výsledok testu musia mať obyvatelia týchto štyroch okresov aj v prípade, že chcú sprevádzať dieťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého stupňa. Výnimku tvorí aj cesta osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.