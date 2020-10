Kuriózna situácia v Dolnom Kubíne: Zdravotníka otestovala žena, čo stála v rade!

Viaceré odberné miesta pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Dolnom Kubíne sa otvorili s miernym oneskorením.

Primátor Ján Prílepok to zdôvodnil tým, že nie všetci členovia odberných tímov boli vopred otestovaní.

V najväčšom meste na Orave pôvodne vytvorili 16 odberných miest, pre nedostatok personálu nakoniec dve miesta v mestskom kultúrnom stredisku zlúčili do jedného. „Odberné miestnosti sme pripravovali takmer až do rána, musím pochváliť armádu za profesionálny prístup s navážaním materiálu. Vojaci do odberných tímov síce prišli otestovaní, ale zdravotníci, policajti a administratívni pracovníci nie, preto na viacerých miestach dochádzalo k zdržaniam,” skonštatoval Prílepok.

Na futbalovom štadióne dokonca odberné miesto pomohla sfunkčniť lekárka z radu čakajúcich na testovanie. „Prišiel iba jeden zdravotník a nemohol si vykonať sám odber. Keď sme túto informáciu oznámili radu čakajúcich, našla sa lekárka, ktorá sa dokázala preukázať, so zdravotníkom sa navzájom otestovali. Potom dokázali otestovať celý obslužný personál a odberné miesto sa mohlo spustiť,” priblížil jednu z kritických situácií dolnokubínsky primátor.

Pred väčšinou odberných miest sa tvorili rady čakajúcich, primátor ponúkol svoje vysvetlenie. „Ľudia sa dozvedeli, že od soboty budú platiť sprísnené opatrenia na voľný pohyb, pokiaľ nebudú disponovať negatívnym testom. To je podľa mňa dôvod, prečo sa mnohí rozhodli prísť na testovanie už dnes,” doplnil Prílepok.

Trojdňové testovanie v troch okresoch na Orave a tiež v bardejovskom okrese na východe Slovenska je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov. Odberné miesta budú otvorené v dňoch 23. až 25. októbra od 8:00 do 20:00 s hodinovou prestávkou od 12:00 do 13:00.