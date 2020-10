Veľký škandál v Česku: Ministra zdravotníctva žiadajú, aby odstúpil! Pozrite, čo si dovolil počas núdzového stavu

Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) vyzval v piatok ministra zdravotníctva ČR Romana Prymulu (ANO), aby odstúpil z funkcie. Reagoval na správy, že Prymula v noci na štvrtok v pražskej reštaurácii porušil pandemické opatrenia. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Prymula navštívil reštauráciu Rio's na pražskom Vyšehrade, ktorá však mala byť na základe Prymulových nariadení zatvorená, píšu Novinky.cz s odvolaním sa na denník Blesk. Minister sa tam stretol so šéfom poslaneckého klubu hnutia ANO Jaroslavom Faltýnkom. Prymula podľa Blesku reštauráciu opustil pol hodinu pred polnocou a fotografie zachytávajú, že na tvári nemal nasadené rúško. To si nenasadil ani po tom, ako nastúpil do vládnej limuzíny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa Hamáčkovho vyjadrenia na Facebooku pravidlá platia pre všetkých a Prymula a Faltýnek musia vysvetliť, čo robili "uprostred núdzového stavu v reštaurácii, ktorá má byť zatvorená". "Navyše, ignorovať rúška je absolútny výsmech občanom našej republiky, je to jednoznačne neospravedlniteľné zlyhanie," napísal Hamáček, podľa ktorého nie je možné, aby vládu a vládnu koalíciu reprezentovali ľudia, ktorí nerešpektujú vládne nariadenia.

Je to pohŕdanie voči tisícom ľudí v prvej línii, ktorí pracujú v boji proti pandémii a zachraňujú naše životy," uviedol. Prymula týmto činom podľa Hamáčka prišiel o "všetku dôveryhodnosť ako hlavná tvár boja s pandémiou" a "nemôže pokračovať ako minister zdravotníctva ČR". Reštaurácie v ČR majú byť na základe nariadenia vlády od 14. októbra zatvorené a jedlo môžu vydávať len cez okienko, pripomínajú Novinky.cz. Prymulovo odstúpenie žiadajú aj viacerí českí opoziční politici. "Pán minister Prymula, ospravedlňte sa a okamžite odstúpte! Okamžite!" napísal na Facebooku šéf poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek. Odstúpenie je podľa jeho slov jediný spôsob, ako môže Prymula verejnosť ešte presvedčiť, že svoje opatrenia myslí vážne.

Vít Rakušan zo strany STAN Prymulovo správanie prirovnal k správaniu prasiat v románe Georgea Orwella Zvieracia farma. "Všetci sú si rovní, niekto rovnejší," napísal Rakušan na Twitteri. "Papaláši" podľa jeho vyjadrení nemôžu dobre viesť štát v čase krízy. "Nemajú na to nielen manažérsky, ale najmä morálne," napísal. Zdôraznil význam dôvery a Prymulu vyzval, aby odstúpil. Rezignáciu českého ministra zdravotníctva takisto žiadala i predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a senátor Pavel Fischer.