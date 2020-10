Problémy s testovaním a zmena na poslednú chvíľu: Dôležitý oznam ľuďom z Oravy a Bardejova!

Tvoria sa rady a kľúč k riešeniu zverejnili až teraz!

Ministerstvo obrany SR v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a Bardejova zverejnilo na Facebooku odporúčanie ľuďom, že v prípade, že bude na odbernom mieste viacero ľudí, je odporúčané vrátiť sa neskôr, aby nedošlo k zhromažďovaniu a čakaniu.

Napokon to predsa len vyzerá, že poradie testovania by malo určit vaše priezvisko! ,,Rezort obrany v tejto súvislosti odporúča, reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest prostredníctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia. To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk takto:

priezviská začínajúce na A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,

priezviská začínajúce na E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,

priezviská začínajúce na CH, I, J, K v čase od 12.00 – 14.00 h,

priezviská začínajúce na L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,

priezviská začínajúce na P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,

priezviská začínajúce na T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h.

Presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť," informuje ministerstvo obrany.

