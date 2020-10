Pozitívny Kotleba bol v parlamente: Poslanci podstúpia antigénové testy na COVID-19

V súvislosti s pozitívnym testom poslanca Národnej rady (NR) SR a šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu na ochorenie COVID-19 sa v piatok (23. 10.) o 9.00 h bude hlasovať o prerušení 16. schôdze NR SR do utorka 27. októbra.

Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Následne sa podľa neho poslanci parlamentu od 10.00 h nechajú otestovať antigénovými testami v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Pretestovaní budú aj zamestnanci parlamentu.

"Sú to rovnaké antigénové testy, ktoré budú použité pri testovaní na Orave a v Bardejove. Poslanci chcú ísť príkladom všetkým občanom, aby sa nechali otestovať aj oni," skonštatoval Šeliga.

Kotleba o svojom pozitívnom teste informoval vo štvrtok na Facebooku. V karanténe bol už niekoľko dní, keďže jeho advokát Tomáš Rosina mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Do karantény by podľa jeho názoru mal ísť celý parlament. Poukázal aj na to, že na svoj zdravotný stav upozorňoval sudkyňu Špecializovaného trestného súdu počas súdneho pojednávania 12. októbra. Pýta sa preto, či sudkyňu budú stíhať za všeobecné ohrozenie.

Šeliga odsudzuje, akým spôsobom Kotleba komunikuje o svojom pozitívnom teste. O Kotlebovi sa vyjadril, že "útočí na súd a všetkých okolo seba namiesto toho, aby sa ospravedlnil všetkým ľuďom za to, že nenosil rúško".