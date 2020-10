Takto sa darilo Slovákom a ich klubom v Európskej lige: Slavia Praha padla v Izraeli

Futbalisti SSC Neapol odštartovali skupinovú fázu Európskej ligy UEFA 2020/2021 prehrou s holandským Alkmaarom.

Holanďanov pred úvodným duelom zasiahol nový koronavírus. Klub v utorok ohlásil trinásť pozitívnych hráčov z kádra, zápas v Taliansku napokon odohral. O triumfe zverencov Arneho Slota rozhodol v 57. minúte Dani de Wit. Lobotka odohral 66 minút, potom ho nahradil Andrea Petagna.



Slovenský futbal mal zastúpenie v ďalších zápasoch. Útočník Michal Ďuriš a obranca Tomáš Hubočan nastúpili v základnej zostave Omonie Nikózia na ihrisku PAOK Solún, zápas sa skončil nerozhodne 1:1. Útočník Jakub Vojtuš nastúpil v drese Klužu na ihrisku CSKA Sofia 2:0, jeho tím zvíťazil 2:0.



ktorý vo Viedni prehrával s domácim Rapidom 0:1, ale gólmi Davida Luiza a Pierra Emericka Aubameyanga otočil skóre. Hladký triumf zaknihoval Leverkusen, ktorý doma zdolal Nice 6:2.A-skupina:Young Boys Bern - AS Rím 1:2 (1:0)Góly: 14. Nsamé (z 11 m) - 69. Peres, 74. KumbullaCSKA Sofia - CFR Kluž 0:2 (0:0) Góly: 53. Rondon, 74. Deac (z 11 m)/J. Vojtuš nastúpil v drese hostí od 87. minúty/tabuľka:1. CFR Kluž 1 1 0 0 2:0 32. AS Rím 1 1 0 0 2:1 33. Young Boys 1 0 0 0 1:2 04. CSKA Sofia 1 0 0 1 0:2 0B-skupina:Rapid Viedeň - Arsenal Londýn 1:2 (0:0)Góly: 51. Fountas - 70. Luiz, 74. AubameyangFC Dundalk - FK Molde 1:2 (0:0)Góly: 35. Murray - 62. Hussain, 72. Omoijuanfo (z 11 m)tabuľka:1. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3. Molde 1 1 0 0 2:1 33. Rapid 1 0 0 1 1:2 0. Dundalk 1 0 0 1 1:2 0C-skupina:Bayer Leverkusen - OGC Nice 6:2 (2:1)Góly: 79. a 83. Bellarabi, 12. Amiri, 16. Alario, 61. Diaby, 87. Wirtz – 32. Gouiri, 90. Claude-MauriceHapoel Beer Sheva - Slavia Praha 3:1 (1:0)Góly: 86. a 88. Acolatse, 45. Agudelo - 75. Provodtabuľka:1. Leverkusen 1 1 0 0 6:2 32. Beer Sheva 1 1 0 0 3:1 33. Slavia 1 0 0 1 1:3 04. Nice 1 0 0 1 2:6 0D-skupina:Lech Poznaň - Benfica Lisabon 2:4 (1:2)Góly: 15. a 49. Ishak – 42. a 60. a 90.+3 Nunez, 8. Pizzi (z 11 m)Standard Liége - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)Góly: 20. Tavernier, 90.+3 Roofetabuľka:1. Benfica 1 1 0 0 4:2 32. Rangers 1 1 0 0 2:0 33. Poznaň 1 0 0 1 2:4 04. St. Liege 1 0 0 1 0:2 0E-skupina:PAOK Solún - Omonia Nikózia 1:1 (0:1)Góly: 56. Murg - 16. Bautheac/M. Ďuriš odohral v drese hostí 76 minút, Hubočan celý zápas/PSV Eindhoven - CF Granada 1:2 (1:0)Góly: 45.+1 Götze - 57. Molina, 66. Machistabuľka:1. Granada 1 1 0 0 2:1 32. Omonia 1 0 1 0 1:1 1. PAOK 1 0 1 0 1:1 14. Eindhoven 1 0 0 1 1:2 0F-skupina:NK Rijeka - Real Sociedad 0:1 (0:0)Gól: 90.+3 JonSSC Neapol - AZ Alkmaar 0:1 (0:0)Gól: 57. de Wit/S. Lobotka (Neapol) hral do 66. min/tabuľka:1. Real Sociedad 1 1 0 0 1:0 3. Alkmaar 1 1 0 0 1:0 33. Neapol 1 0 0 1 0:1 0. Rijeka 1 0 0 1 0:1 0