Kauza otravy Navaľného pokračuje: Prehovoril Putin, na toto dal osobný súhlas

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že dal osobný súhlas na prevoz opozičného ruského politika Alexeja Navaľného do Nemecka po tom, ako bol ten v auguste otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Informovala o tom agentúra AFP.

"Hneď ako sa na mňa obrátila so žiadosťou manželka tohto občana, okamžite som povedal prokuratúre, aby preverila možnosť jeho prevozu na liečbu do zahraničia," povedal Putin v televíznom prejave. Dodal, že kritik Kremľa Navaľnyj mohol opustiť Rusko napriek tomu, že sa naňho vzťahovali cestovné obmedzenia vyplývajúce z vyšetrovania vedeného voči jeho osobe. V septembri boli na základe súdneho príkazu zmrazené Navaľného bankové účty a zaistili jeho byt.

Navaľnyj bol v Rusku viackrát vystavený súdnym konaniam, ktoré jeho stúpenci označujú za politicky motivované, poznamenala AFP.

Putin navyše na štvrtkovom stretnutí Valdajského diskusného klubu prízvukoval, že ak by ruskí predstavitelia chceli smrť Navaľného, bolo by "nepravdepodobné, že by ho poslali liečiť sa do Nemecka".

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.

Nemecko, Francúzsko, Švédsko, ako aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) na základe výsledkov laboratórnych testov tvrdia, že za augustovú otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok je zodpovedné Rusko. V rozhovore pre Der Spiegel Navaľnyj už skôr uviedol, že za jeho otravou je ruský prezident Vladimir Putin. Moskva akýkoľvek podiel na otrave Navaľného popiera.