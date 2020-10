Francúzsko zavádza nočný zákaz vychádzania: Dotkne sa 46 miliónov ľudí, takéto sú pravidlá

Vo Francúzsku bude od piatkovej polnoci po dobu šiestich týždňov platiť nočný zákaz vychádzania aj v ďalších 38 departementoch. Dôvodom tohto opatrenia, o ktorom vo štvrtok rozhodla vláda, je prudký nárast počtu ľudí infikovaných novým koronavírusom, informovali denník The Guardian a agentúra DPA.

Celkovo tak nočný zákaz vychádzania zasiahne 54 departementov, kde žije 46 miliónov ľudí, čo predstavuje dve tretiny obyvateľov, oznámil francúzsky premiér Jean Castex na tlačovej konferencii. "Situácia je vážna, je vážna v Európe a je vážna vo Francúzsku," konštatoval.

Zákaz vychádzania od 21.00 h do 06.00 h sa týka aj niektorých zámorských teritórií Francúzska. Výnimky sa týkajú cesty do práce alebo návštevy lekára. Za porušenie zákazu hrozí pokuta vo výške 135 eur.

Francúzska vláda pred šiestimi dňami vyhlásila stav núdze v Paríži a v ôsmich ďalších mestách zaviedla od soboty zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 06.00 h. Toto opatrenie sa týkalo zhruba 20 miliónov občanov. Minister zdravotníctva Olivier Véran vyjadril nádej, že na budúci týždeň by sa mohli v prvých deviatich mestách, kde bol zákaz zavedený už skôr, objaviť prvé náznaky pozitívnych zmien. Podľa odborníkov sú však na to zväčša potrebné dva až tri týždne.

Castex ďalej uviedol, že vzhľadom na hodnotu reprodukčného čísla (1,35), ktoré udáva, koľko ďalších ľudí môže nakaziť infikovaná osoba, bude november ťažkým mesiacom. Pandemická situácia sa bude podľa premiéra znova prehodnocovať na budúci týždeň a ak to bude potrebné, budú zavedené ešte prísnejšie opatrenia.

Francúzsko patrilo počas prvej vlny pandémie k najpostihnutejším krajinám v Európe - v súvislosti s koronavírusovým ochorením dosiaľ zaznamenalo viac než 34 000 úmrtí. Za posledných šesť dní pribúdalo v priemere viac ako 20 000 novoinfikovaných denne. Pozitívne testovaných osôb je už viac ako 957 000.