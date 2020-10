Je rozhodnuté! Slovensko čaká čiastočný lockdown, zákaz vychádzania od tohto dňa!

Premiér Igor Matovič informoval na tlačovej konferencii o nových opatreniach.

Ústredný krízový štáb rokoval od 8. ráno, následne rokovala vláda. Matovič hovorí, že šlo o mimoriadne ťažké rozhodovanie. Rozhodnutie padlo na základe alarmujúcich dát o úmrtiach a nakazených.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Odborníci na konzíliu epidemiológov odporučili lockdown. Netýkal by sa ľudí v kritickej infraštuktúre - vojaci, policajti, nemocnice a podobne. ,,Odporučili, aby sme my ostatní ostali na dva až tri týždne doma v tvrdom lockdowne," povedal premiér.

Napokon sa rozhodlo, že bude miernejší lockdown a dve celoplošné testovania. Tvrdší zákaz vychádzania má platiť pre 4 najzasiahnutejšie okresy - Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov. Bude platiť od 24.10. do 1.11. a má výnimky, ľudia môžu íst do obchodu, k lekárovi, do prírody a podobne. Musia sa však preukázať negatívnym testom na koronavírus - PCR testom alebo antigénovým testom. Nesmie byť starší ako 23. október.



Od soboty 24.10. do nedele 1.11. platí zákaz vychádzania aj vo všetkých zvyšných okresoch. Výnimkami sú cesty na testovanie, do práce, so psom, do lekárne, do obchodu či do prírody v okrese bydliska. Na rozdiel od štyroch najzasiahnutejších okresov nemusia mať ľudia na to negatívny test.



Žiaci od druhého stupňa sa budú od pondelka 26. októbra učiť len dištančnou formou. Deti z prvého stupňa základných škôl budú vo výučbe pokračovať normálne. Rovnako ostávajú otvorené jasle a materské školy.

Ústredný krízový štáb definitívne potvrdil, že v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok o 8.00 h začne pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledujúce dva víkendy bude aj plošné testovanie na ostatnom území SR.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí odprezentoval znepokojivé čísla. Opäť na príklade grafov upozornil, že Slovensko kopíruje alarmujúce výsledky z Česka. Dokonca to vyzerá, že situácia u nás by mohla byť horšia.



Česko čelí obrovskému problému: Hlásia rekordný počet obetí COVID-19, hrozivé číslo!

V nemocniciach leží cez 700 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Podľa ministra denne zomiera s koronavírusom v nemocnici až 18 ľudí. Z testovaných ľudí je pozitívnych až 15,7 %.