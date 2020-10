Na severe a východe začínajú pilotnú fázu hromadných testov na COVID-19: Ako sme pripravení na testovanie

Pripravovali priestory, mobilizujú ľudí a robia, čo je v ich silách, aby malo testovanie hladký priebeh. Na Orave a v okrese Bardejov dnes štartuje pilotné testovanie na COVID-19, ktoré potrvá do nedele.

Keďže na prípravu odberových miest, kde antigénové testy absolvujú tisíce ľudí, mali len pár dní, hlavy obcí či miest museli riešiť množstvo vecí za pochodu. Spoliehajú sa aj na pomoc armády, ktorá k nim dorazila v druhej polovici týždňa a všemožne im pomáha zvládnuť náročnú situáciu. V Bardejovskom okrese vo štvrtok vrcholili prípravy na prvú vlnu testovania. Dobrovoľníkov zháňali do poslednej chvíle. „Na 14 odberových miest sa nám ich podarilo získať 47. To by malo postačovať, lebo prvotná informácia, podľa ktorej boli na jedno odberové miesto potrební traja, sa zmenila a stačia dvaja,“ povedal hovorca bardejovského mestského úradu Štefan Hij.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V meste budú odberové miesta prevažne v školách na rozdiel napríklad od neďalekých Raslavíc, kde vybrali za miesto testovania kultúrny dom. „Odbery sa budú robiť na javisku v kine. Ľudia si na testovanie počkajú na veľkom priestranstve pred kulturákom, ktorý sme pripravovali vo štvrtok. Vykosili sme ho a vyčistili. Otestovaní budú čakať na výsledky za kultúrnym domom, kam vyjdú zadným vchodom, aby bola ulička jednosmerná. Naplánovali sme to tak, že im ich odovzdajú z okienka tak, aby bolo osobných kontaktov čo najmenej,“ uviedol starosta obce Marek Rakoš.

V Zborove zase pripravili odberné miesta vonku, pod strieškou kultúrneho domu. Starosta sa bojí, či stihnú otestovať všetkých. „Nikto mi nevedel presne povedať, ako dlho trvá otestovanie jedného človeka. Podľa toho, čo som si zistil interne, to vychádza, že jedno miesto stihne otestovať 300 ľudí za deň. Budeme mať dve miesta, čiže za deň môžeme otestovať 600 ľudí a za tri dni 1 800. Ľudí, ktorí spĺňajú kritériá na testovanie, však u nás býva 3 000. Ak by prišli čo len dve tretiny, asi sa to nestihne,” obáva sa starosta Ján Šurkala.

Na štadióne i na plavárni

Aj oravské mestá a obce sa chystajú na testovanie obyvateľov. „Sme pripravení,“ prezradil s úľavou primátor Tvrdošína Ivan Šaško. „Pripravili sme iné priestory ako pri voľbách, bude sa testovať v prízemných priestoroch športovej haly, kultúrnom stredisku aj na plavárni. Potom ešte v jednej prázdnej škôlke a v kine Javor. Máme organizačne zabezpečených ľudí, čo sa týka mesta, priestory sú pripravené, čakáme už len na armádu, ktorá príde s pokynmi,“ povedal vo štvrtok predpoludním Šaško a dodal, že napriek tomu, že počasie vyzerá dobre, nevedia, aká bude účasť.

„Nevidím problém, ktorý by sme mali zatiaľ riešiť. Vojaci pre celý okres prídu k nám do Tvrdošína už dnes (včera, poz. red.) okolo druhej, tretej popoludní a budú tu ubytovaní,“ uzavrel primátor Tvrdošína. Na testovanie sú pripravení aj v Námestove. „Všetky uznesenia vlády v súlade s nariadením o testovaní sme splnili, zabezpečili sme dostatok dobrovoľníkov, ktorí budú testovať, a rovnako sme zabezpečili aj zoznamy tých, ktorí by sa dobrovoľne na testovanie mali dostaviť,“ povedal pre Nový Čas primátor Námestova Milan Hubik.

Samospráva na Orave mala na zabezpečenie všetkých miestností rekordne krátky čas a primátor uviedol, že sú pod obrovským tlakom. „Nevieme, či skôr uspokojiť požiadavky Úradu vlády, médií, prednostov okresných úradov... A kde nám zostáva čas na občana? Je to veľmi stresujúce, dúfame, že ľudia sa ale prídu dať pretestovať. Koľko ich príde, je veľmi ťažké odhadnúť, je to ako odhadovať, koľko ľudí príde voliť,“ dodal Hubik.

Na testovanie sú pripravené miestnosti aj v Dolnom Kubíne. „Žiadna materská škola, aj keď v nej bývajú volebné miestnosti, nebude miestom testovania. Hlavným dôvodom sú kapacitné obmedzenia v budovách, ktoré úplne nespĺňali zvýšené nároky štátu, a zároveň sme sa chceli vyhnúť niekoľkodňovému uzavretiu škôlok,“ povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. V Dolnom Kubíne sa bude testovať napríklad na futbalovom štadióne, v hasičskej zbrojnici či na zdravotníckej škole.

Nakazili sa aj vojaci

Vojaci sa na Oravu presúvali pred niekoľkými dňami a pomáhali tam v boji s koronavírusom. Podľa veliteľa ozbrojených síl v Dolnom Kubíne Martina Roša sa snažili dohliadať aj na dodržiavanie karantény. Pri svojej práci sa podľa informácií ministra obrany Jaroslava Naďa traja vojaci nakazili: „Vyhodnocujeme aj s Úradom hlavného lekára ozbrojených síl a vojenským hlavným hygienikom ďalšie kroky. Tí ľudia prišli do styku aj s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl. Budeme veľmi dôkladne monitorovať situáciu a prijímať opatrenia, aké budú nevyhnutné. Zatiaľ sú však všetky tieto prípady bezproblémové.“

Čo všetko armáda rozviezla

187 200 sád testov, 40 800 rúšok, 14 096 respirátorov, 467 900 jednorazových a chirurgických rukavíc, 16 850 overalov, 2 350 štítov a okuliarov, 7 045 návlekov na obuv, 7 050 ochranných čiapok a kukiel,

710 emitných misiek.