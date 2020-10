Lekár František zomrel s koronavírusom, plače celá dedina: V piatok ešte ordinoval, v stredu ho pochovali!

Smútočné zvony, ktoré sa v pondelok rozozneli obcou Lackovce (okr. Humenné) zarmútili všetkých obyvateľov. Obľúbený, obetavý a stále usmievavý lekár František († 73) navždy odišiel.

Domáci smútia a spomínajú, ako počas jeho života pomohol stovkám pacientom i kamarátom. Hlboký žiaľ prežíva najmä jeho najbližšia rodina. Manželka, syn i nevesta pracujú ako lekári. Podľa domácich sa posledná rozlúčka s obľúbeným lekárom uskutočnila v rodinnom kruhu na miestnom cintoríne v stredu popoludní.

Humenský všeobecný lekár pre dospelých František († 73) naposledy vydýchol v nedeľu na nemocničnom lôžku. Ako neskôr informovalo ministerstva zdravotníctva, u muža zistili prítomnosť vírusu COVID-19. Komunikačná špecialistka ProCare a siete nemocníc Svet zdravia uviedla za humenskú nemocnicu, že pacienta hospitalizovali s respiračnými ťažkosťami a pre podozrenie na koronavírus. Výsledky testov, ktoré obdržali už po smrti pacienta, ochorenie potvrdili. „Nemocnica aktuálne čaká na výsledky pitvy, ktoré potvrdia alebo vyvrátia, či bolo príčinou úmrtia práve ochorenie COVID-19,” uviedla Fedáková. Podľa informácií Nového Času sa František nakazil pri výkone povolania, kedy ordinoval až do piatka.

František aj so svojou manželkou, synom i nevestou, ktorí sú taktiež lekármi, žil v dvojgeneračnom dobe v obci Lackovce susediacou s mestom Humenné. V dedine bol mimoriadne obľúbený. Jeho pacientkou bola aj samotná starostka obce Ľuboslava Hofericová (55). Spomienky na Františka v nej vyvolávali ohromnú ľútosť. Cez slzy opísala, že to bol odborne aj charakterovo skvelý človek. „Ako jeho pacientka môžem povedať, že to bol vynikajúci, ústretový, milý a odborný lekár. Osobám, ktoré zľahčujú túto chorobu odkazujem len to, nech si vstúpia do svedomia,“ zhodnotila starostka. Ako dodala, jeho obetavosť nepoznala konca. „Kedykoľvek ste ho zavolali, alebo potrebovali, bol k dispozícií a bol ochotný prísť,“ dodala so zármutkom.

Františkovou pacientkou bola aj Lackovčanka Zdenka (56). „Viem, že ešte v piatok ordinoval. V sobotu ho mali hospitalizovať a v nedeľu už odišiel. Hovoria, že mal ťažký obojstranný zápal pľúc. On bol ale človek v skvelej kondičke. Bežne vybehol hore kopcom k vysielaču. Bol štíhly, nepil, nefajčil a celkovo sa udržiaval a napriek veku bol vo forme,“ krútila Zdenka hlavou nad náhlym odchodom lekára.