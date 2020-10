Herečka Zuzana Kronerová vyšla s pravdou von: Mala som koronu a neprajem to nikomu!

Priznala boj so zákerným COVID-om! Herečka Zuzana Kronerová (68) prežívala v posledných týždňoch náročné obdobie.

Hoci sa už nejakú dobu pošuškávalo, že mala umelkyňa pozitívny test na COVID-19, ona to potvrdila až teraz. Koronavírus zasiahol sympatickú herečku v plnej sile a pripútal ju na lôžko. Kronerová sa tak pridala k ďalším slovenským osobnostiam, ktoré vírusové ochorenie našťastie prekonali. COVID-19 si svoje obete vyhliadol aj spomedzi známych slovenských tvárí a po Igorovi Kmeťovi ml. a Milanovi Kňažkovi sa na povrch dostávajú informácie, aj o Zuzane Kronerovej, ktorej sa podarilo ochorenie prísne utajiť.

Už v súvislosti s Kňažkovou hospitalizáciou sme oslovili jeho dlhoročného priateľa Milana Lasicu. Glosátor nám vtedy potvrdil ochorenie aj u sympatickej herečky. „Pokiaľ viem, má to aj Zuzka Kronerová,“ spomenul akoby mimochodom Lasica, ktorý nám ale viac informácií poskytnúť nemohol, keďže o herečkinom zdravotnom stave viac nevedel. Kronerová s médiami o svojom stave nekomunikovala a jej blízki strážili jej tajomstvo najlepšie, ako mohli.

Podľa všetkého sa herečka infikovala v Česku, kam pravidelne chodí hrávať do divadiel či natáčať pred kamery. Po premiére divadelnej hry Revízor v Prahe jej diagnostikovali COVID-19. Okamžite sa tak stiahla do karantény, v ktorej strávila niekoľko týždňov. „Som rada, že to mám za sebou,“ priznala Kronerová pre PLUS 7 DNÍ. „Neprajem to nikomu a pozdravujem všetkých zdravotníkov,“ vychrlila herečka, ktorá svoj zdravotný stav príliš rozoberať nechce.

Radosť kolegov

O Kronerovej ochorení prezradila Novému Času viac jej blízka priateľka a kolegyňa z divadla Zita Furková. „Od kolegov viem, že koronu prekonala veľmi dobre, a viem, že už aj točí v Prahe. Jej stav sa veľmi zlepšil, dokonca už aj pracuje,“ teší sa Furková, ktorá si rovnako dáva na seba obrovský pozor a aktuálnu situáciu nepodceňuje.

Z Kronerovej víťazstva nad ochorením má radosť aj Viliam Klimáček, riaditeľ divadla GUnaGU, v ktorom herečka účinkuje. „Počas choroby som s ňou hovoril málo, ale viem, že sa už cíti dobre a že je v poriadku,“ povedal Klimáček. Kronerovej sa tak podarilo dostať z nebezpečného ochorenia, hoci si musela prejsť niekoľkými nepríjemnými týždňami v izolácii.