Belohorcová si v Španielsku vytvára zázemia: Manželov čaká zásadné rozhodnutie

Zuzana Belohorcová (44) po presťahovaní do španielskej Marbelly rozhodne nespí na vavrínoch a pomaly, ale isto si tam vytvára silné zázemie.

Len pred niekoľkými dňami s manželom Vlastom (45) oznámili, že by radi na miestnych plážach rozbehli vlastný biznis. Teraz sa bývalá moderátorka rozhliada po pobreží v širšom okruhu mesta, kde by si mohli s rodinou vytvoriť novú a predovšetkým vlastnú domácnosť. Pred pár mesiacmi Belohorcová všetkých prekvapila vyhlásením, že po dvanástich rokoch odchádza z Miami a sťahuje sa do Španielska. Dôvodom boli stupňujúce sa rasové nepokoje v Amerike.

Jej manžel Hájek zostal v USA ešte nejaký čas, aby doriešil veci týkajúce sa predaja vily, v ktorej spolu žili. Pred týždňom už aj on pricestoval do Marbelly, a tak sa mohla začať spoločná honba za vytvorením nového života. Belohorcová má zatiaľ prenajatý trojizbový byt na šesť mesiacov, ktorý je len prechodným riešením. „Je to rezidencia priamo na pláži. Keď príde manžel, pôjdeme popozerať nehnuteľnosti, domčeky aj byty na pláži,“ zdôverila sa Zuzana.

A tak sa aj stalo, s manželom teraz spoločne hľadajú miesto, ktoré by mohli nazývať svojím domovom. „Celé dni teraz šmejdíme, monitorujeme a hľadáme miesto, kde v tomto krásnom kraji zakotvíme a nájdeme domov pre našu rodinku,“ pochválila sa Belohorcová. Nie je to ale ich jediná misia, dvojica by rada rozbehla v Španielsku aj vlastné podnikanie. Pri spoločnom obede Zuzana spomína, že by chceli riadiť podnik pri pláži, kde by bol DJ, párty a skvelý výhľad na more.