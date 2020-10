Hrozivý nárast u našich západných susedov, odborník varuje: Česko čaká 1 000 mŕtvych denne!

Desivé prognózy! Optimistický scenár v Česku rátal s tým, že v októbri bude prírastok 7 000 nových prípadov denne a do konca mesiaca sa kapacity nemocníc vyčerpajú.

Prešiel týždeň od jeho zverejnenia a denný prírastok dosiahol 15 000 a nemocnice melú z posledného už teraz. A to horšie ešte len príde. V novembri by mohli v Česku mať až tisíc mŕtvych denne. Tisíc mŕtvych denne predpovedá český parazitológ Jaroslav Flegr. Ten mal už niekoľko predpovedí vývoja pandémie a zatiaľ mu vychádzali. Tento fakt zrejme neteší ani jeho samého, pretože predpovede neboli veľmi optimistické. Súčasný nárast predpovedal napríklad už v auguste.

Vtedy sa ešte zodpovední českí politici tvárili, že sa nič nedeje. Najnovšie sa J. Flegr pozrel na vývoj počtu mŕtvych, ktorý rastie už od 1. augusta. Predĺžením priamky doterajšieho vývoja mu vyšlo, že 1. novembra zomrie v Česku 250 ľudí za deň. Okolo 20. novembra to už bude 1 000 ľudí denne a na konci decembra, teda okolo Vianoc, bude za deň až 2 000 mŕtvych. Dnes umiera u našich západných susedov v priemere 70 pacientov za deň.

Hrozivé predpovede viac-menej potvrdzujú aj údaje, ktoré unikli z oficiálnych miest. Server Aktualne.cz sa dostal k neverejnej predpovedi Ústavu zdravotníckych informácií a štatistík. Zverejnili ju minulý týždeň v stredu a optimistický model predpovedal do konca októbra 7 000 nakazených denne. Hospitalizovaných malo byť okolo 4 500 ľudí, čo by znamenalo naplnenie kapacity nemocníc. Najnovšie však v Česku zachytili už 14 968 nových prípadov za deň a hospitalizovaných je 4 417 pacientov. Znamená to, že kapacita nemocníc sa napĺňa už teraz.

Pesimistický scenár Ústavu zdravotníckych informácií a štatistík rátal na konci októbra s vyše 22 000 novými prípadmi a 130 mŕtvymi denne. Už teraz je jasné, že k tomu v Česku smerujú. Problém je v tom, že ak sa aj podarí prijatými obmedzeniami v Česku spomaliť rast nových prípadov, počet úmrtí začne klesať až omnoho neskôr. Umierať totiž budú v najbližších týždňoch najmä ľudia, ktorí už sú chorí teraz.





Smutné rekordy

- Česko je už dlhšie v pomere chorých aj mŕtvych na počet obyvateľov na prvom mieste v Európskej únii.

- Najnovšie sa posunulo vyššie aj celosvetovo. V pomere mŕtvych na počet obyvateľov je už na druhom mieste, horšie je na tom len Argentína.



- Aj Španielsko dosiahlo jedno smutné prvenstvo – ako prvá krajina v Európe zaznamenalo viac ako milión prípadov COVID-19.