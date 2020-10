Armáda zverejnila VIDEO, ako bude prebiehať testovanie: Slováci sa zhrozili, toto myslíte vážne?!

Ozbrojené sily Slovenskej republiky zverejnili prostredníctvom facebookovej stránky 7-minútové video s presným priebehom plošného testovania.

Občania si môžu krok po kroku pozrieť, čo sa bude diať od ich príchodu na odberné miesto. ,,Chceme vás požiadať o zodpovednosť. Všetci pracovníci na odberných miestach urobia všetko pre vašu spokojnosť a bezpečnosť. Preto aj vás prosíme o rešpektovanie pravidiel na odbernom mieste. Len tak dokážeme zabezpečiť bezproblémový priebeh testovania," odkazuje armáda.

Čakanie v rade, registrácia, samotný odber aj čakanie na výsledok či jeho prebranie, to všetko s podrobným popisom video zachytáva. Ľudia si však okamžite všimli jednu znepokojujúcu nezrovnalosť!

Pred samotným odberom bola testovanému mužovi ponúknutá vreckovka. Následne sa nad odpadkovým košom vysmrkal a odkašlal si len tak do vzduchu, nie do vreckovky! Ľudia na Facebooku ihneď spozorneli. ,,Takže keď sa tam vykašle toľko ľudí, určite tam bude super vzduch," komentoval jeden. ,,Myslíte, že je naozaj vhodné kašlať nad otvoreným košom plným vreckoviek od predchádzajúcich ľudí?" pýtal sa ďalší. ,,To si mam dať dole rúško, tam kde krátko predo mnou zakašlalo XY ľudí?" nechápe iný.