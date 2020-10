Manželka Kamila Kopúnka o udaní za týranie: Keď ma zbil, utiekla som k mojim rodičom!

Prehovorila o udaní na svojho manžela, známeho futbalistu! Po tom, čo zadržala NAKA bývalého reprezentanta Kamila Kopúnka (36) pre podozrenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, ostali fanúšikovia v šoku.

Dominika tvrdí, že idylu po svadbe vystriedalo peklo a začali sa prejavovať manželove sklony. „Násilne sa začal správať hneď po svadbe. Bol schopný ma udrieť a keď v tom zazvonil pri dverách jeho kamarát, hneď ma objal,“ prehovorila pre Plus 7 dní.

Podobné situácie sa mali opakovať: „Zbil ma a ja som utiekla k rodičom. Myslela som, že sa to už nezopakuje. Myslela som, že je to len tlak, lebo sa mu práve nedarilo. Tak som to ospravedlňovala. Po útokoch bol vždy dva týždne úplne dokonalý!“

Tvrdí, že to dopustila, lebo bola od muža závislá. Stále cestovali, nemohla si doma nič budovať. Všetko záviselo od jeho angažmánu. Výlevy si vysvetľovala tým, že sa mu v kariére nedarilo.

Posudok o týraní

V rukách má vraj pripravené dôkazy: „Sú o tom lekárske správy a ďalšie veci. Bola som aj u psychiatričky a tá v posudku potvrdila, že som bola týraná. Niekoľko hodín som bola na polícii, vypovedala som pred kamerou.“

Zdá sa však, že samotnému zásahu predchádzalo ešte niečo závažnejšie, čo nechce prezradiť: „Nie je mi príjemné, že to ľudia vedia. Ale dôvod, pre ktorý som išla na NAKA, bol naozaj vážny!“

Kopúnek o NAKA

Motiváciou získať majetok z BSM – najmä byt v Trnave, ktorý kúpil Kopúnek – vylučuje. Tvrdí, že sa na financovaní nehnuteľnosti podieľala aj jej rodina, ale že nárok si na tento majetok nerobí. Dvojicu čaká v rámci rozvodu aj úprava práv styku so synom Markusom (8).

Kopúnek sa k záležitosti vyjadril v deň zadržania, keď prokurátorka rozhodla o stíhaní na slobode.

„V živote som ženu netýral, nedajbože syna! Nechápem, prečo sú policajné zložky takto zneužívané... Každý vie, že medzi mnou a manželkou je taký boj, lebo sa rozvádzame. Ale polícia by sa nemala zneužívať na takéto veci,“ reagoval po prepustení z cely policajného zaistenia.