Šéf lekárských odborov počas zasadania krízového štábu: Mali by sme sa baviť o celoštátnom lockdowne

Situácia je taká vážna, že by sme sa mali baviť o celoštátnom lockdowne.

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský to uviedol počas štvrtkového rokovania ústredného krízového štábu. "Nevidím veľký zmysel, aby sme čakali týždeň - dva na celoštátne testovanie, ktoré nám spraví ten istý efekt ako celonárodný lockdown," uviedol Visolajský. Poukázal pritom na fakt, že po testovaní by malo okolo milióna ľudí skončiť v karanténe, čo bude mať dosah aj na podniky. "Výsledok bude rovnaký, len sa to bude inak volať," poznamenal.

Visolajský nazval nemocnice Potemkinovými dedinami. Počet lôžok a personálu podľa neho často nezodpovedá realite. Hovorí, že táto pandémia sa nedá vyhrať v nemocniciach, ale pred nimi. "Keď to už dospeje do štádia, že sa nám plnia nemocnice, treba zatiahnuť silno ručnú brzdu," upozornil s tým, že aj pri silných opatreniach trvá istý čas, kým sa prejavia.