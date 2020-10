Pellegrini rešpektuje zadržanie Dušana Kováčika: Záhadný odkaz polícii

Nezaradený poslanec a líder strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini rešpektuje činnosť orgánov pri zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Verí, že zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) nebol len akciou nejakej skupiny policajtov a že sa uskutočnil za dodržiavania princípov zákonnosti. "Rešpektujem činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Opäť len musím vyjadriť presvedčenie a pevne verím, že konajú na základe dôkazov a v zmysle zákonov a Ústavy SR. Nič viac k tomu nepoviem," uviedol Pellegrini s tým, že ak sa zásah konal za dodržania všetkých princípov zákonnosti, treba to rešpektovať bez ohľadu na to, koho sa týka.

To, či by mal Kováčik odstúpiť z funkcie, Pellegrini nepovedal. Mal by mať podľa neho teraz šancu vyvrátiť podozrenia a vysvetliť prípadné otázky. Myslí si, že treba počkať aj na ďalšie informácie či zverejnenie presných dôvodov Kováčikovho zadržania. Poukázal na potrebu dodržiavania prezumpcie neviny.