Koľko percent Slovákov by sa dalo očkovať proti koronavírusu? Zarážajúce číslo

Proti novému koronavírusu by sa dalo zaočkovať 23,5 percenta obyvateľov SR.

Vyplýva to zo septembrového prieskumu "Ako sa máte, Slovensko?", ktorý sleduje postoje Slovákov od začiatku pandémie. V aprílovom prieskume by sa dalo zaočkovať takmer 41 percent z opýtaných. "Klesajúca ochota dať sa zaočkovať je pravdepodobne zapríčinená najmä rastúcim presvedčením, že koronavírus nie je až taký škodlivý, ako sa nám snažia nahovoriť. Neochota dať sa zaočkovať tiež výrazne súvisí s konšpiračnými presvedčeniami o umelom pôvode vírusu a nižšou dôverou v inštitúcie," uviedol Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Ak by očkovanie nariadil zamestnávateľ a zároveň by zamestnancom uhradil náklady, zaočkovať by sa dala takmer polovica z opýtaných. Najväčšiu ochotu dať sa zaočkovať deklarujú podľa prieskumu tí, ktorí v parlamentných voľbách volili koalíciu PS-Spolu (50 percent), stranu Za ľudí (43,8 percenta) a SaS (43,2 percenta). Naopak, najnižšiu ochotu dať sa zaočkovať deklarujú voliči ĽSNS (12 percent).

"V septembri by sa spomedzi tých, ktorí sú presvedčení, že vírus sa náhodou preniesol zo zvieraťa na človeka, dalo zaočkovať až 45,4 percenta," informuje prieskum. Naopak, zaočkovať by sa nechalo iba 11,1 percenta z tých respondentov, ktorí sú presvedčení, že vírus bol vytvorený umelo a rozšírený zámerne.

Prieskum iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho najnovšia časť bola realizovaná od 10. do 14. septembra na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.