Ministerka spravodlivosti reaguje na zadržanie špeciálneho prokurátora Kováčika: Trpké slová

Ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (Za ľudí) medializované informácie o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nijako netešia.

Takáto skutočnosť podľa nej prehlbuje nedôveru v prokuratúru. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Ak by sa v prípade Kováčika preukázali podozrenia zo spájania trestných činov, znamenalo by to podľa nej hlboké spreneverenie sa poslaniu, ktoré má napĺňať. "Takáto skutočnosť prehlbuje nedôveru v prokuratúru, ak človek na jej čele je trestne stíhaný, pričom on sám má v zásadnej kompetencii trestne stíhať tých, ktorí sa dopustili trestných činov," doplnila Kolíková.

Ďalej uviedla, že je momentálne o to potrebnejšie sústrediť sa na voľbu nového generálneho prokurátora, "aby na čele prokuratúry stál človek, ku ktorému máme veľkú dôveru, že bude statočný". Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala podľa informácií Denníka N okrem Kováčika zadržať aj vysoko postaveného policajného funkcionára špeciálneho útvaru. Hroziť im má obvinenie v súvislosti so zločineckou skupinou takáčovci.