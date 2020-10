Južnou Kóreou sa šíri strach: Ľudí zaočkovali proti chrípke, 13 z nich o pár dní umrelo

Juhokórejská vláda odmietla pozastaviť očkovanie proti chrípke kvôli úmrtiu 13 ľudí, ktorí vakcínu dostali v minulých dňoch. Najnovšie ju k tomu ale vo štvrtok vyzval juhokórejský zdravotnícky zväz.

Juhokórejskí odborníci v zdravotníctve podľa agentúry Reuters neodhalili žiadnu priamu súvislosť medzi týmito úmrtiami a vakcínami. Čhce Te-sip, ktorý stojí na čele kórejského zdravotníckeho zväzu, ale na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal, že by mal byť vakcinačný program pozastavený, kým vláda bezpečnosť vakcín nezaistí. Podľa vlády nie je medzi úmrtiami a očkovaním priama súvislosť.

Po naočkovaní proti chrípke zomrel aj sedemnásťročný mladík. V rámci tohtoročného programu má byť zaočkovaných zdarma až 19 miliónov dospievajúcich i starých ľudí. "Počet úmrtí je vyšší, ale naše tímy sa domnievajú, že je malá pravdepodobnosť, že tieto úmrtia vyvolalo očkovanie," povedal riaditeľ juhokórejskej agentúry pre kontrolu a prevenciu chorôb Čong Un-kjong v parlamente.

Južná Kórea tento rok objednala očkovacích dávok proti chrípke o pätinu viac ako obvykle. Zdôvodnila to nutnosťou zabrániť šíreniu chrípky, ktorá by mohla spôsobiť komplikácie pri ochorení koronavírusom a oslabiť kapacity nemocníc v zimnom období. Minister zdravotníctva Pak Nung-hu vo štvrtok povedal, že chápe obavy ľudí z vakcíny, ale uistil, že program bezplatného očkovania bude pokračovať. Zároveň uviedol, že sa preverí celý očkovací systém a agentúry do neho zapojené od výrobcov po predajcu.

Južná Kórea používa vakcíny vyrobené domácimi producentmi a ďalej francúzskou firmou Sanofi a britskou Glaxosmithkline. Firmy sa zatiaľ k prípadom nevyjadrili. Podľa Reuters nie je jasné, či niektoré očkovacie dávky vyrobené v južnej Kórei boli vyvezené do cudziny ani či sa vakcíny francúzskeho a britského výrobcu používajú aj v ďalších krajinách. V stredu juhokórejská vláda tvrdila, že pri preverení smrti šiestich osôb sa nenašla priama súvislosť s očkovacou látkou - nebola v nej nájdená toxická látka a ukázalo sa, že päť z týchto šiestich ľudí malo iné zdravotné ťažkosti už skôr.