V Čechách začínajú fungovať tvrdšie opatrenia! Na toto sa musia pripraviť obyvatelia

Od štvrtkového rána začínajú v Česku kvôli šíreniu choroby COVID-19 platiť plošné obmedzenia pohybu, obchodu i služieb.

Ľudia majú od 06:00 obmedziť na minimum pohyb a stretávanie s ostatnými, okrem ciest do práce, na nákupy, k lekárovi či za rodinou. Zatvorené majú byť všetky maloobchodné predajne okrem obchodov so základným sortimentom, napríklad s potravinami či liekmi, a ďalším vybraným tovarom. Nebude fungovať ani väčšina služieb. Opatrenia potrvajú do konca núdzového stavu 3. novembra.

Obmedzenie voľného pohybu ľudí je podľa ministra zdravotníctva Romana Prymula (za ANO) najúčinnejšou formou prevencie šírenia koronavírusu. Ak by pohyb nebol obmedzený, nestačila by podľa jeho stredajšieho vyjadrenia kapacita zdravotníckeho systému. Okrem najnutnejšieho pohybu ale môžu ľudia vyraziť podľa ministra napríklad tiež do prírody či na chaty. Stretnúť sa však môžu iba dvaja ľudia, ak nejde o členov jednej domácnosti.

Nakúpiť budú ľudia môcť od štvrtka len základný tovar. Aj vo veľkých nákupných centrách budú otvorené len predajne potravín, drogérie alebo lekárne. Výnimku z uzatvorenia obchodov majú ešte predajne pohonných hmôt, krmív a potrieb pre zvieratá, okuliarov alebo novín a časopisov. Z uzavretia služieb dostali od vlády výnimku zase autoservisy, výdajne zásielok, kvetinárstvo, galantéria či servisy elektroniky a domácich spotrebičov.

Terajšie opatrenia podľa Prymulu začnú účinkovať za dva až tri týždne. Minister v stredu uviedol, že doterajšie opatrenia dostatočne nefungovali. Len počas tohto týždňa sa zoznam vládnych opatrení proti koronavírusu zmenil už tretíkrát. V pondelok začalo platiť nové obmedzenie počtu účastníkov svadieb a pohrebov, v stredu zasa povinné nosenie rúšok aj vonku a dnes rozsiahle obmedzenia pohybu, obchodu a služieb. Okrem toho sú už od minulého týždňa zatvorené školy, reštaurácie, divadlá, kiná a múzeá a už skôr sa zavreli tiež zoo.