Taliansko hlási vyše 15 000 nových prípadov koronavírusu: Nevyhli sa ani nárastu úmrtí

Počet nových nakazených koronavírusom v Taliansku dnes prekročil hranicu 15 000 osôb.

To je najviac od doby, kedy krajina začala po prvej vlne epidémie uvoľňovať obmedzenia, uvádza agentúra Reuters. V porovnaní so stredou sa počet nových nakazených zvýšil takmer o polovicu. Výrazný rast zaznamenal aj počet úmrtí za posledných 24 hodín, a to z utorkových 89 na dnešných 127 úmrtí.

Počet novo nakazených sa zdvojnásobil v desaťmiliónovej Lombardii, a to z 2000 na 4000 prípadov. Regionálna vláda a talianske ministerstvo zdravotníctva dnes vydali opatrenie, ktoré od štvrtka zavádza zákaz vychádzania od 23:00 do 05:00. Región tiež obnoví provizórnu nemocnicu v milánskom veľtržnom areáli, ktorá bola vystavaná na jar, kedy Lombardia čelila vysokému počtu hospitalizovaných s chorobou COVID-19.

Výrazný rast ľudí s chorobou COVID-19 zaznamenali aj regióny Piemont (1799) a Kampánia (1760). Kampánia dnes vydala opatrenie, ktoré od piatku tiež zavádza zákaz vychádzania od 23:00 do 05:00 a obmedzuje cestovanie medzi okresy. Od piatku bude zákaz vychádzania od 24:00 do 05:00 hod platiť v kraji Lazio, pod ktorého správu spadá aj talianske hlavné mesto Rím. Zavedenie zákazov nočného vychádzania či iných obmedzeniach pohybu zvažujú aj ďalšie talianske kraje.

Podľa talianskeho ministerstva zdravotníctva krajiny, kde žije zhruba 60 miliónov osôb, zaznamenala od začiatku epidémie koronavírusu 450 000 prípadov nákazy a 36 832 úmrtí v súvislosti s chorobou COVID-19.