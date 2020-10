Nákaza sa v Česku šíri závratným tempom, Babiš zavádza lockdown: Takto vyzerajú nové reštrikcie

Česi prijali nové reštrikcie. Vláda sa na mimoriadnej schôdzi dohodla na uzavretí maloobchodných predajní s výnimkou obchodov so základnými potrebami a na obmedzení pohybu občanov.

Reaguje tak na ďalší nárast pozitívnych prípadov a znižovanie voľnej kapacity pre pacientov. Na tlačovej konferencii po mimoriadnej schôdzi predstavili premiér Andrej Babiš a minister zdravotníctva Roman Prymula nové obmedzenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu koronavírusu. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zavreté budú maloobchodné prevádzky s výnimkou tých, ktoré predávajú potraviny, drogériu či lieky. Taktiež zostanú otvorené obchody s tlačou a cigaretami či s predajom krmiva pre zvieratká. Veľkoobchod zostáva otvorený, no nákupné centrá do toho nespadajú.

Obmedzili tiež voľný pohyb a kontakt osôb na najnevyhnutnejšie prípady. Výnimku má cesta do práce, za rodinou v prípade neodkladnej starostlivosti či pomoci, cesta k lekárovi a na nákup potravín či liekov.

Zamestnávateľom odporúčajú podporiť možnosť tzv. home office všade, kde sa dá, a obmedziť kontakt s klientmi na minimum. Aj verejná správa zredukovala klientské hodiny na 5 hodín týždenne, rozdelených na dva dni. O celkovom uzavretí, teda lockdowne, však hovoriť nechcú. Stále sú totiž povolené prechádzky v parku v maximálnom počte 2 osoby s výnimkou členov domácnosti a kolegov či pobyt na chatách a chalupách.

„Žiadny lockdown nie je. Čo sa týka mňa, môžete mi vyčítať, že som nepredpovedal, ako sa bude vírus správať, môžete mi vyčítať, že neviem hovoriť. Ľudia určite s odstupom času posúdia, ako sme to zvládli. Robili sme maximum. Čo sa stalo, bolo avizované, ale nikto nečakal, že to bude v takomto rozsahu,“ uviedol premiér Babiš, pričom spomenul, že sa môže ospravedlniť.

Nemocnice sú na hranici

Počet hospitalizovaných v Česku je podľa ministra Prymulu na 80 % svojej pôvodnej kapacity. Nákaza sa totiž napriek prijatým reštrikciám šíri ďalej závratným tempom. Aj percentuálna časť pozitívnych prípadov z vykonaných testov je omnoho vyššia, ako by si priali. „Percento pozitívnych je stále vysoké. Malo by byť pod 10 percentami, no my ho máme nad 30, a to je extrémne vysoké číslo,“ uviedol Prymula.

Nové obmedzenia platia do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. O tom, či bude platiť dlhšie, vláda ešte rozhodne. Vrchol druhej vlny predpovedajú na 11. novembra. Vtedy by malo byť zaplnených všetkých 11-tisíc lôžok. Momentálne je hospitalizovaných viac ako 4-tisíc pacientov, denný prírastok pozitívnych prípadov prekonal hranicu 10-tisíc. Dovedna má COVID-19 už 1619 obetí.





Nové reštrikcie

1. Uzavretie maloobchodu a služieb. S výnimkou predaja so základným

sortimentom. Veľkoobchod zostáva bez obmedzení.

2. Obmedzenie pohybu a kontaktu medzi ľuďmi. Výnimku tvorí cesta do práce, na nákup nevyhnutných vecí a cesta k lekárovi.

3. Práca z domu. Obmedzenie výkonu práce, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť firmy, obmedzenie priameho kontaktu so zákazníkmi.

4. Obmedzenie priameho kontaktu so štátnou verejnou správou. Stránkové hodiny zredukované na 5 hodín a 2 dni v týždni.