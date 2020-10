Veľavravné údaje z Bratislavy: Kde sa šíri korona najviac?!

Bratislavskí epidemiológovia zaznamenávajú šírenie ochorenia COVID-19 najmä medzi príbuznými, na základe čoho vznikajú takzvané rodinné klastre.

Objavujú sa však aj sporadické prípady a pozitívne testovaní boli aj pacienti, ktorí mali príznaky ochorenia a telefonicky sa nahlásili svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Informuje o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti. "Evidujeme opäť trojciferné číslo nových pozitívnych na ochorenie COVID-19, a to 184. Najmladšie evidujeme aj dvojmesačné dieťa," uvádzajú hygienici na margo utorňajších (20. 10.) výsledkov.

Do 22. októbra majú nariadenú karanténu a testovanie tri triedy na Základnej škole (ZŠ) A. Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave, karanténne opatrenia musí dodržiavať do rovnakého dátumu aj šesť tried na základnej škole v Lozorne. V dôsledku šírenia nového koronavírusu je do 23. októbra prerušený výchovno-vzdelávací proces v dvoch triedach materskej školy (MŠ) vo Vištuku (okres Pezinok). Neučí sa ani v dvoch triedach Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. V karanténe sú do 24. októbra žiaci jednej z tried prvého ročníka spolu s vybranými pedagógmi na Základnej škole s materskou školou na Dubovej ulici v Bratislave.

Do 26. októbra sa neučí v jednej triede siedmeho ročníka na ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách, rovnako v jednej triede na ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave. "Pozitívne testovaný bol aj zamestnanec kuchyne na ZŠ s MŠ na Jeséniovej ulici v Bratislave. Všetci zamestnanci stravovacieho zariadenia a ďalší nepedagogický pracovník sa musia podrobiť testovaniu, aktívne sledovať svoj zdravotný stav a zostať v domácej izolácii do 26. októbra," dopĺňajú epidemiológovia.