Obrovské obavy Romana Pomajba! Koronakríza ho pritlačila k stene: Neviem, ako uživím rodinu

Večne usmiaty a pozitívne naladený herec Roman Pomajbo (51) nemal nikdy problém povedať veci na rovinu.

Inak to nie je ani teraz, keď kvôli následkom protipandemických opatrení skončil bez práce. Umelec otvorene priznáva, že jeho finančný stav vôbec nie je dobrý a tak ako aj ostatní umelci, aj on si teraz musí strážiť každé euro. Keďže svoju rodinu nadovšetko miluje a snaží sa jej zabezpečiť všetko potrebné, rozhodol sa pre radikálne riešenie. Začal ponúkať na predaj veci, ktoré vlastní, medzi inými aj svoj dom a garáž.

Pomajbo sa zdôveril so svojou aktuálnou situáciou. „Je to... veľmi zlé... mám štyri deti, takže nemôžem nadávať,“ zavtipkoval, ako to vie len on. Herec je otrávený zo situácie, ktorá vládne všade vo svete. „Už som toho všetkého presýtený. Kamkoľvek prídem, všade sa zvrhne rozhovor na to, aké je to zlé, aká je všade neistota, chaos, anarchia, nikto nevie, čo bude, no a v takejto dobe žijeme. Mám deti, na ktorých mi záleží a nechcem im zničiť detstvo tým, že od rána do večera budem pozerať správy, ja teraz riešim situáciu, z čoho budeme žiť,“ priznáva bez okolkov Pomajbo.

Posledné mesiace sa ľudia v jeho blízkosti neustále rozprávajú o ťažkých témach, a preto má pocit, že zabúdajú na úsmev. „Už som na tom tak, že keď sa s niekým bavím a on povie slová korona alebo premiér, tak ho hneď preruším a spýtam sa ho: Počúvaj a ty si kedy naposledy videl holú ženu?“ žartuje Pomajbo, ktorý za každú cenu bojuje úsmevom proti slzám. Hoci sa „snaží veci zľahčovať“, nie vždy sa to dá. Niekedy sa treba postaviť realite čelom a podniknúť vážne kroky. Pokiaľ ide o existenčné problémy, herec si je vedomý vážnosti situácie: „Neviem, ako budem ďalej živiť svoju rodinu, keď nevykonávam svoju profesiu.“



Predáva, aby zarobil

Začiatkom augusta nám otec štyroch detí prezradil, že majú v pláne sa sťahovať: „Chcel by som riešiť nové bývanie, lebo je nás tu veľa a už sa pomaly nepomestíme.“ Jeho manželka Petra tak ponúkla ich dom v bratislavských Vajnoroch na predaj. Rodina sa rozhodla pre nové, priestrannejšie bývanie, tento plán im však nateraz prekazila kríza.

Na otázku, či pre nich v blízkej budúcnosti prichádza sťahovanie do úvahy, herec odpovedal: „Nie, kdeže. Navyše ťažko sa predáva dom v tejto situácii, počas korony a na zimu, takže sme radi, že zatiaľ máme kde bývať.“ Napriek tomu, že sa sťahovať zrejme nebudú, ich terajší dom aj naďalej zostáva v ponuke pre potenciálneho kupcu. Aby herec aspoň trochu zjemnil dopady krízy, rozhodol sa predať všetko, čo si „namamonil“ za svoju hereckú kariéru.



Pozitívne myslenie

Pomajbo otvorene hovorí nielen o predaji nehnuteľností, ale aj predmetov, ktoré mali pre rodinu určitú hodnotu. „Snažím sa predať aj dom, aj garáž, kočík, aby sme mali z čoho žiť. Človek, keď je dlhšie doma, tak zistí, že veľa z tých vecí, ktoré má, vlastne nepotrebuje. Škoda, že nemám tú skúsenosť, ako predávať veci,“ zúfa si Pomajbo. „Som v štádiu, kedy potrebujem predať nejaké veci, aby sme si pomohli.

Ale niektoré veci, ktoré nepotrebujem, aj darujem,“ ponúka herec. Napriek tomu, že žijeme dobu, z ktorej mnohokrát nemusíme nájsť východisko, Pomajbo však vidí jej svetlý koniec. „Jediná záchrana je udržať si triezvy názor, rozum aj emóciu, náladu. Človek potrebuje mať plány, ciele, potrebuje sa na niečo tešiť, potrebuje byť motivovaný, mať entuziazmus,“ uzatvára herec a našim čitateľom posiela vtipný odkaz na odľahčenie: „Kedy ste naposledy videli holú ženu?“text pod foto