Po náraze do lanovky vo Vysokých Tatrách zahynul vzácny operenec: Rázny krok prevádzkovateľa strediska

Zbytočná smrť! Hlucháň hôrny patrí k jednému z najohrozenejších živočíchov na Slovensku. Za posledných 40 rokov sa populácia znížila až o 70 %.

Nedávno objavili uhynutého vzácneho hlucháňa pod lanovkou na Skalnaté pleso. Prevádzkovateľ horského strediska za to prijal spoločenskú zodpovednosť a vyhlásil, že zadotuje výstavbu záchrannej chovnej stanice týchto operencov. V slovenských horách nežije už ani tisícka hlucháňov a ich počty neustále klesajú. Vyskytujú sa v Belianskych, Západných, Vysokých aj Nízkych Tatrách, ako aj v Malej a vo Veľkej Fatre či v Kremnických vrchoch, lenže nikde nemajú na ružiach ustlané. Vzácneho vtáka musíme chrániť najlepšie, ako vieme, no nie vždy sa to podarí a občas dôjde k nešťastnému úhynu.

„Pred dvoma týždňami bol nahlásený nález mŕtveho hlucháňa hôrneho pri druhej podpere kabínkovej lanovky zo Štartu na Skalnaté pleso. Pri obhliadke bola zistená masívna rana v oblasti celej hrude. Smrteľné zranenie nastalo nárazom do lanovky,“ prezradil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. „Podávame oznámenie na príslušný úrad životného prostredia, ktorý rozhodne o zjednaní nápravných opatrení. Každý, kto prevádzkuje takéto zariadenia, je povinný zabezpečiť opatrenia, aby nedochádzalo k takýmto udalostiam,“ dodal.

Prevádzkovateľ lanoviek sa o úmrtí dozvedel len pred pár dňami, no prisľúbil zmeny. „Je nám ľúto, že ochrana prírody nás o incidente neinformovala hneď, mohli sa hodnoverne zisťovať ďalšie detaily. Vždy, keď si to situácia v areáli vyžadovala, snažíme sa nájsť najlepšie možné riešenie v súčinnosti s ochranármi, lesníkmi a so samosprávou,“ konštatoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. Prevádzkovateľ situáciu nezľahčuje a plánuje vybudovanie chovnej stanice ohrozeného druhu. „Podporíme vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháňa,“ doplnil Slavkovský.





Hlucháň hôrny

- je najväčší z čeľade bažantovitých

- výška 60 cm

- hmotnosť 1 - 1,5 kg

- potrebuje vhodný životný priestor s rozlohou až 30 km², väčšinu roka žije samotársky