Ako sa zbaviť strachu z testovania? Odborník odpovedá na základné otázky: Toto určite nerobte!

Už pár dní celým Slovenskom rezonuje najnovšia a najväčšia téma – plošné testovanie občanov na koronavírus.

Presne taký istý počet dní má každý, kto sa o tému zaujíma, viac otázok ako odpovedí. A občas sa, bohužiaľ, zdá, že to platí aj o tých, ktorí testovanie navrhujú. Je prirodzené, že keď máme v dlhom období strachu a neistoty málo informácií, začneme sa báť. Ako samotný odber vzorky prebieha a prečo z neho netreba mať obavy?Testovanie na COVID-19 si väčšina z nás vie predstaviť. Niektorým z nás predstava, že nám niekto strká paličku do nosa, vyvoláva zimomriavky.

Vlasta Kurucová, klinická psychologička, vysvetľuje, že strach je psychický pocit, ktorý človek máva buď z nejakého reálneho objektu, alebo z niečoho nereálneho. „Môžu byť iracionálne, ktoré sú väčšinou z niečoho nepoznaného, napríklad strach z budúcnosti,“ vysvetľuje odborníčka. „Obava z toho čo bude, keď bude, čo sa stane. Úzkosť môže byť aj z tohto testovania, pretože človek to ešte nezažil,“ pokračuje Kurucová.

Takto to prebieha

Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha medical

1. Ľudia sa boja testovania, je to bolestivé?

Odber pri PCR testoch, alebo pri odbere na antigénové testy je nepríjemný, ale vo veľkej väčšine prípadov bezbolestný. Ide o hlbší výter slizníc v nosohltane a v prípade PCR testu aj hrdla. Nie je to nebezpečný zákrok, navyše tento druh odberu môže realizovať iba zdravotnícky pracovník, a ten vie zasiahnuť, ak by sa niečo neočakávané stalo. Celý odber trvá iba niekoľko sekúnd.



2. Hrôzu vyvoláva palička, ktorou sa ide do nosa - môže spôsobiť ranu?

Ranu by odber nemal spôsobiť. Dôležité je nebrániť sa, hoci podvedome sa chceme, a necukať hlavou. Odber nie je priamo bolestivý, ale je nepríjemný. Samozrejme, každý človek má inú anatómiu a preto sa nedá vylúčiť ani to, že pre niekoho to môže byť bolestivé. Ide však o absolútne minimum prípadov. Aj preto je odber vykonávaný zdravotníckym pracovníkom, ktorý vie v prípade potreby zasiahnuť.



3. Prečo testovacia palička musí tak hlboko do nosa?

Pretože odber sa nerealizuje z nosa, ale nosohltana a nos je iba cestou, ktorou sa tam lekár či sestra dostávajú.

Postup testovania

1. Registrácia

Pacient sa musí nejakým spôsobom zaregistrovať, aby bola vedená precízna evidencia. Pri PCR testoch buď existuje indikácia (predpísanie) od lekára, RÚVZ alebo cez portál korona.gov.sk a pacient dostane inštrukcie cez sms a mail, alebo v našom prípade pri samoplatcoch sa zaregistrujú cez portál lab.online, kde majú všetko od objednania až o výsledok pod jednou strechou.

2. Pred odberom

Pred samotným odberom platí, že pri PCR teste by sa nemalo jesť a vyplachovať si ústa, pri odbere pre antigénový test je vhodné sa vysmrkať pred samotným odberom.

3. Odber

Pri samotnom odbere sa vyberie sterilná odberová palička z obalu a zotrie sa povrch slizníc v nosohltane z oboch nosných dierok a v prípade PCR aj z krku. Následne sa zotretý materiál vloží do ampulky s tekutinou. Vzorku podľa typu testu analyzujú.

Prečo sa bojíme?

V súčasnosti podliehame rôznemu nasávaciemu efektu hoaxov a podobne. Prevláda strach z nepoznaného vrátane úzkosti. Je to niečo čo ešte skoro nikto z nás nezažil. Každý teoreticky ovláda, ako by to malo prebiehať, ale je to nová situácia.

Čo pomôže pri obavách

Dajte si prestávku

Keď sa bojíte, nedokážete jasne myslieť. Ak sa snažíte nebáť, ale máte pocit, že vás strach ovláda, dajte si prestávku. Prejdite pár krokov. Vyrovnať sa s panikou pomôže aj pomalé striedanie hlbokého nádychu a výdychu.



Presmerujte svoju pozornosť

Keď cítite, že sa vás zmocňuje strach, snažte sa svoju pozornosť zamerať na akýkoľvek iný cieľ. Môžete sa sústrediť na váš obľúbený film, knihu, či si pripomenúť vtipné situácie. Pripomeňte si vaše úspechy alebo situácie, v ktorých ste už svoj strach porazili.



Neostaňte sám

Snažte sa nájsť rozptýlenie, alebo uistenie, že všetko bude v poriadku. Môžete komukoľvek zavolať. Aj cestou na miesto, aj počas čakania. Najvhodnejší by bol niekto, kto už procedúru prekonal a povie vám, že to nič nebolo.



Zamerajte sa na plusy, nie na mínusy

Veľa ľudí má strach len preto, že sa zameriavajú na to, čo stratia, ak „to“ nevyjde. Iste, každý krok prináša so sebou isté riziko. Avšak zamysleli ste sa, čo všetko môžete získať? Konečne pokoj na duši, že ste v poriadku. Že sú aj vaši blízki. Že šanca ďalšej nákazy je po tomto kroku už minimálna.



Odmeňte sa

Sľúbte si odmenu, keď bude po všetkom a tešte sa na ňu. Môže to byť čokoľvek - sladkosti, nová kabelka, masáž od partnera.