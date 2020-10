Misska Šebestová je po krachu vzťahu s Ďuricom opäť zadaná: Prvýkrát otvorene o frajerovi!

Konečne prehovorila! Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová (37) je opäť zamilovaná. V decembri minulého roka Magda priznala krach sedemročného vzťahu s futbalistom Jánom Ďuricom (38).

Mesiace sa po jej boku žiadny muž neobjavoval, no všetkým bolo jasné, že okolo krásnej Magdy sa stále krútili nápadníci. Nakoniec v auguste vyplávalo na povrch, že brunetka randí s fešným Michalom Fresserom. Doteraz sexica o svojom novom vzťahu veľa neprezradila. Najnovšie v rozhovore pre Nový Čas celkom otvorene porozprávala nielen o jej láske, ale aj o tom, ako si Michal rozumie s jej dcérkou Ninkou (5).

Šebestová našla šťastie pri Michalovi Fresserovi, ktorý je veľká ryba v biotechnologickej spoločnosti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dvojicu prezradil spoločný záber z ich radovánok v Rakúsku ešte počas leta. Magda totiž uverejnila fotku, na ktorej bol sympatický Michal v odraze okna. O misske je známe, že si svoje súkromie stráži a doteraz o svojom vzťahu takmer nič neprezradila. Podľa našich informácií sú zaľúbenci spolu už pár mesiacov. „Momentálne mám veľmi, musím si zaklopať, aby som to nezakríkla, veľmi príjemné obdobie. Aj pracovný, aj súkromný život, mám to tak nejako pekne skĺbené. A taký pokoj v živote,“ priznala s úsmevom Magda, ktorá si nevie svojho partnera vynachváliť. Aký teda Michal je?

„Veľmi milý, zlatý, ľudský, veľmi empatický. Je úplne iný ako Janko, Janko bol športovec. Miško je tiež športovec, ale nie profesionálny. Miluje svoju prácu, je zahĺbený do práce. Je to také super obdobie, pretože obaja máme prácu, ktorú milujeme a potom ten voľný čas, ktorý si užívame,“ prezradila Šebestová a pokračovala: „Sme obaja veľmi športovo založení, takže voľný čas trávime športom. Bicykel, turistika... teraz počas korony sa toho veľa nedá robiť, ale tak turistika je asi to, čo nás najviac baví.“

Sú kamoši?

Magda má zo vzťahu s futbalistom Ďuricom dcérku Ninku, ktorá, samozrejme, Michala spoznala. „S Ninkou si veľmi rozumejú. Bolo to super, lebo my sme boli kamaráti aj predtým, takže nebolo to, že by niekoho spoznávala od začiatku, ale ona ho mala rada už predtým. A tak nejako to prirodzene prešlo do vzťahu,“ hovorí misska. S expartnerom si Magda udržuje aj naďalej priateľský vzťah. Obaja si uvedomujú, že prvoradá je pre nich Nina, ktorá potrebuje oboch rodičov.

„Myslím si, že spolu vychádzame v pohode. Spája nás Nina, ktorú obidvaja neskutočne milujeme a snažíme sa jej to prostredie vytvárať tak, aby ona, keď má pocit, že jej niekto z nás chýba, aby bola s obidvomi. Je to o takej vzájomnej komunikácii. Nehovorím, že niekedy tá komunikácia nie je ťažšia, keďže už spolu nežijeme, ale myslím si, že sme sa vždy dohodli, a že sa dohodneme,“ uzavrela Magda.