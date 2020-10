Opäť lieta v problémoch: Weissove močenie na verejnosti rieši disciplinárka

Má čo vysvetľovať.

Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss ml. (30) na seba opäť priťahuje nechcenú pozornosť. Po tom, čo sa na verejnosť dostala nahrávka, ako v známom hoteli v Tatrách močí na verejnosti, sa celou kauzou začala zaoberať aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Deadline má do pondelka 26. 10. 2020. „Aj pre pandemickú situáciu sme mu dali 10 dní na to, aby sa k celej veci vyjadril. Nerád by som teraz špecifikoval to, aký trest mu hrozí. Momentálne platí prezumpcia neviny, on sa musí vyjadriť k tomu, či to bolo vo voľnom čase a ako to vlastne bolo. Ide o prešľap z morálneho hľadiska,“ povedal pre Nový Čas Vlk, ktorý sa odvolával predovšetkým na článok 65 disciplinárneho poriadku SFZ. Ten vraví nasledovné:„Poškodenia dobrého mena futbalu sa dopustí ten, kto svojím konaním, nekonaním alebo svojimi vyjadreniami v akejkoľvek podobe alebo spôsobom najmä v masovokomunikačných prostriedkoch, na internete, na sociálnych sieťach, verejne alebo pred národnými a medzinárodnými futbalovými orgánmi spôsobí, alebo môže spôsobiť poškodenie dobrého mena SFZ alebo člena SFZ, alebo poruší princípy a ustanovenia stanov,“ uvádza sa v poriadku.

Vladkove tresty v minulosti

september 2012 – po kvalifikačnom zápase na MS si odbehol na diskotéku, SFZ mu za to zrušil všetky odmeny do konca cyklu

január 2015 – po konflikte v bratislavskom zariadení rýchleho občerstvenia obišiel bez trestu

október 2016 - Weissov Mercedes zastavili policajti v centre Bratislavy. Futbalista mal sedieť na mieste vodiča, na kolenách mu mal sedieť ďalší muž. Weiss odmietol skúšku na alkohol. Výsledkom bola 50-eurová pokuta.

október 2018 - Weiss s ďalšími šiestimi reprezentantmi zamieril po prehre s Českom v Lige národov do nočného baru. Zväz ich za to potrestal odňatím odmien počas kvalifikácie ME 2020.