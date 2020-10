Bývalý reprezentant Stanislav Šesták o novom koučovi: Má nôž na krku, ale verím mu!

Pri trénerskom tandeme Ján Kozák (66) – Štefan Tarkovič (47) po vyše ročnej odmlke začal a aj plánovane skončil.

S reprezentačným dresom sa rozlúčil v tom najlepšom období – po majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku, kde sa Slováci dostali do osemfinále. Útočník Stanislav Šesták (37) pozná úspešnú trénerskú dvojicu veľmi dobre. Druhý menovaný z nej teraz dostal šancu priviesť národný tím opäť na európsky šampionát.

Stačí maličkosť - vyhrať o mesiac v Belfaste nad Severným Írskom. Hamšík a spol. sú však po piatich zápasoch bez víťazstva v hlbokej kríze. Hernej i mentálnej. „Po odchode trénera Kozáka som čakal, že za jeho nástupcu vyberú Tarkoviča. Všetko bolo správne nastavené a zabehané. Bola chyba, že sa tak nestalo. Prišiel nový tréner a zmenil sa kompletne celý realizačný tím. Som si istý, že v opačnom prípade by Škrtel určite neskončil a možno by ostali aj Hubočan s Nemcom. Netvrdím však, že to bolo len kvôli Hapalovi,“ priznal Šesták pre Nový Čas.

Skvelý útočník a so šiestimi gólmi náš najlepší strelec v kvalifikácii MS 2010 trefne poznamenal, že na slovenské výkony sa v poslednom čase už nedalo pozerať. „Bolo nevyhnutné omladiť tím. Hapal však zvolil príliš radikálny skok. Možno nemal veľmi na výber, no po takých masívnych zmenách sa dalo čakať, že výsledky nebudú bohvieaké. Aj jemu muselo byť jasné, že sme išli dole z kopca. Z našej hry boleli oči. Veľa známych sa ma pýtalo, čo sa deje. Zmena bola logická, keďže zlepšenie neprichádzalo.“

Šestáka potešil návrat Tarkoviča na reprezentačnú lavičku. Tentoraz už v pozícii šéftrénera. Aj ako o asistentovi má len tú najlepšiu mienku. „Vítam, že konečne dostal šancu, hoci má nôž na krku. Verím, že dosiahne s chlapcami úspech. Ak zvládne úlohu hlavného trénera tak, ako aj post asistenta, bude to veľké víťazstvo pre náš futbal. Za mojich čias bol spojovacím článkom medzi hráčmi, realizačným tímom a hlavným koučom. Výmena trénera bude impulzom aj pre hráčov.“

Tarkovič, ktorý má zmluvu do konca novembra, avizoval, že sa mieni rozprávať so Škrtelom o jeho návrate do mužstva. Tiež potvrdil úmysel konzultovať veci s Jánom Kozákom. „To sú pozitívne správy. Verím, že sa Škrťo vráti. Je to obrovská persóna, ktorá má mužstvu čo dať. Pomôcť mu cennými radami a skúsenosťami môže aj tréner Kozák. Náš futbal je totiž v situácii, keď treba spojiť sily a ťahať za jeden koniec povrazu, aby sme zvládli zápas roka. Ako my v Poľsku 2009, keď sme postúpili na majstrovstvá sveta,“ uzavrel Šesták.

ČO ČAKÁ STANO PO ZMENE?

- zlepšenie atmosféry v reprezentácii

- funkčnosť efektu výmeny trénerov

- návrat skúseného Škrtela do tímu

- cenné rady a pomoc od kouča Kozáka

- výber dravých bojovníkov do Belfastu.