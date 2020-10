Hviezda Oteckov Zuzana Porubjaková: Tajná svadba! Pozrite, aká z nej bola nevesta

Herečka Zuzana Porubjaková (35) nemá doma počítač, stále vraj plače a vo voľnom čase najradšej tancuje.

Okrem toho je mamou dvoch detí, Emky (5) a Oskarka (1) a ich otcovi, partnerovi Jurajovi (34) povedala v auguste v tajnosti svoje „áno“.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pochádzate z hereckej rodiny. Váš otec bol uznávaný režisér a dramaturg, mama je tiež herečka. Kedy ste si uvedomili, že sa chcete venovať herectvu?

Myslím, že som si to ani neuvedomovala, lebo som to brala ako prirodzenú súčasť života. Vyštudovala som anglické bilingválne gymnázium a popri tom som chodila na dramatický krúžok, ktorý ma veľmi bavil. Rok pred prijímačkami na vysokú školu som si povedala, že by som skúsila ísť študovať tanec alebo herectvo. V tanci som si ale nebola taká istá, tak som sa rozhodla pre herectvo.