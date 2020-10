Slovensko si chce od Európskej únie požičať takmer 631 miliónov eur: Na čo majú byť určené?

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Účelom je financovanie vybraných výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Vyplýva to z návrhu, ktorý ministerstvo financií dalo do pripomienkového konania. Slovensko o úver EÚ požiadalo ešte 6. augusta, pričom nárok na dočasnú podporu bol schválený 25. septembra. Cieľom úveru je zabezpečenie financovania mimoriadnych opatrení. Podľa vykonávacieho rozhodnutia môže Slovensko z úveru financovať vnútroštátny režim skráteného pracovného času a sprievodné opatrenia stanovené zákonom o službách zamestnanosti, ktoré sa vykonajú od marca 2020 do decembra 2021.

Maximálna priemerná lehota splatnosti úveru je 15 rokov. Úver bude možné čerpať v maximálne ôsmich splátkach. Je možné ho čerpať v období 18 mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia, teda od 29. septembra 2020. O výške a uvoľnení splátok a aj o výške tranží rozhoduje Európska komisia. Samotné schválenie úveru a podpis dohody o úvere nebude mať podľa rezortu financií vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy. Úver od EÚ predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou akou je emisia štátnych dlhopisov. Výhodou úveru od EÚ je výška úrokov, stabilnosť zdroja financovania, ako aj skutočnosť, že predstavuje diverzifikáciu investorskej bázy.