Maloobchodníci nie sú pripravení na veľký výpadok zamestnancov, pre Matoviča majú jediný odkaz

Slovenský maloobchodníci vedia zvládnuť výpadok pár zamestnancov izolovaných pre koronavírus, nie sú však pripravení na výpadok väčšieho množstva zamestnancov z dôvodu možnej 10-dňovej karantény.

Uviedol to v reakcii na plánované celoplošné testovanie obyvateľstva predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) Daniel Krakovský.

"Dnes sme pripravení na pár pozitívnych prípadov v našich firmách, nie však na výpadok väčšieho množstva zamestnancov z dôvodu karantény. Títo zamestnanci zostanú doma a naše prevádzky budeme nútení pre ich nedostatok zavrieť," spresnil.

"My, maloobchodníci, nemáme možnosť našich zamestnancov donútiť, aby išli na dobrovoľné testovanie. Zároveň sa však hovorí o zavedení povinnej 10-dňovej karantény pre tých, čo sa na testoch nezúčastnia," upozornil.

Podľa ISKM by vláda mala pri plošnom testovaní pristupovať k pozitívnej motivácii na účasti namiesto toho, aby zavádzala reštriktívne opatrenia, ktoré sa do značnej miery dotknú práve maloobchodníkov. Tieto by totiž prakticky zapríčinili lockdown v mnohých odvetviach naprieč celou republikou.

Zatvorením prevádzok príde podľa neho k ďalším škodám, ktoré sú už v tomto momente aj tak veľmi vysoké. Mnohým maloobchodníkom, najmä v nákupných centrách, uzatvorením prevádzok vznikne povinnosť platiť zmluvné pokuty, pretože majú povinnosť mať otvorené. "Žiadame teda, aby sa štát vyhol krokom, ktoré by ohrozili chod spoločnosti a mnohých firiem, najmä tým, že nechá povinne zamestnancov doma," podčiarkol.

"V prípade, ak sa nenájde iné riešenie, dôrazne žiadame, aby vláda zabezpečila následnú kompenzáciu dotknutým prevádzkam a úhradu všetkých výdavkov s tým spojených. Dnes je už totiž aj 10 dní neskutočne dlhý čas, ktorý môže rozhodnúť o tom, či sa zamestnanci budú mať kam vrátiť pracovať," dodal Krakovský.