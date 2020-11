Petru Vajdovú čakala veľká herecká výzva: Koronakríza však všetko oddialila

Po ťažkom období prišli materské povinnosti, a tak sa Petra Vajdová (35) vytratila z televízie i z divadla. Teraz sa však aj vďaka zhode náhod objavila hneď v dvoch seriálových hitoch Markízy a stále má v pláne nakrúcať aj nový film podľa evitovky.

V pondelok ste ju videli v Pánovi profesorovi a teraz sa zase predstaví v mimoriadne obľúbených Sestričkách. Ako si herečka, ktorá si už možno aj odvykla od kamier, spomína na nakrúcanie? „Sestričky som nakrúcala tri mesiace po pôrode, takže je to už vyše roka, a Pána profesora približne ďalšie tri mesiace nato,“ loví v pamäti, no ako hneď dodáva, pracovalo sa jej príjemne, „...keďže som si len tak odskočila z materskej. Sú to žánrovo dva odlišné seriály, čo ma potešilo, a vidíme, že sú aj divácky úspešné.“

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Priama voľba

A spokojní sú aj tvorcovia daných projektov. „Petra bola na nakrúcaní koncentrovaná a stopercentne pripravená ako vždy. Postava jej sedela a zahrala ju vynikajúco. Dúfam, že si to celé aj užila, ale to sa treba opýtať jej,“ hovorí režisér Pána profesora Matúš Libovič, na čo má herečka jasnú odpoveď: „Možno som si bola sebou trošku neistá, keďže som stále myslela na svojho synčeka a na materské povinnosti, ale nakoniec som si to veľmi užila.“

Uvidíte ju v úlohe mamy žiaka preradeného z konzervatória na seriálové gymnázium. Keď sa vraj táto postava objavila v scenári, režisér v nej okamžite videl práve Petru. „Je to skvelá herečka. Pracovali sme spolu v minulosti aj na iných projektoch a vždy sa na ňu dalo spoľahnúť. Ona je svojská, emocionálne aj technicky mimoriadne disponovaná herečka. Zakaždým vloží do postavy niečo prekvapujúce, plné života a temperamentu. Petra bola priama voľba od začiatku,“ dodáva M. Libovič.