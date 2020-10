Dominika Stará sa kvôli korone rozhodla vydať skôr: Takto si svoju svadbu rozhodne nepredstavovala

Jej nový vzťah má rýchly spád! Ešte v októbri minulého roka speváčka Dominika Stará Novému Času priznala, že túži po láske a zvažuje, že by šla na zoznamku.

Všetko však zmenila jej kamarátka, ktorá ju pri kúpe bytu zoznámila so svojím klientom. Od začiatku tohto roka je tak bývalá superstáristka zadaná. Po polroku randenia prišla v lete žiadosť o ruku, na ktorú šťastná Dominika kývla. ,,Si to najúžasnejšie, čo ma v živote postretlo.. Si stelesnením všetkých mojich modlitieb... Denne ďakujem Pánu Bohu za to, že spojil naše cesty," vyznala sa po zásnubách.

Speváčka sa pustila do príprav veľkého dňa. ,,Našla som svoju druhú, lepšiu polovičku. Takú, ktorá ma neustále motivuje byť lepšou, trpezlivejšou, dobrosrdečnejšou, milujúcejšou, milosrdnejšou, pokornejšou... Polovičku, ktorá si zaslúži, aby som za 8 mesiacov bola tou najlepšou manželkou a časom aj matkou našich drobcov," napísala ešte v septembri. Svadba sa mala konať v máji 2021, pandémia koronavírusu však zmenila plány.

Dominka Stará teraz oznámila, že pôjde pod čepiec skôr. ,,Nemá význam čakať 7 mesiacov na niečo, o čom v podstate ani netušíte, či sa podarí uskutočniť. Už pol roka som snívala o našej májovej svadbe a v priebehu jedného dňa som ju presunula o pár mesiacov skôr. Proste sme sa rozhodli, že je pre nás najdôležitejšie to, aby sme boli svoji pred Pánbožkom. Takže či už s oslavou alebo bez, za pár mesiacov budem vydatá pani," ozrejmila na instagrame.

Svadba bude úplne iná, ako si ju vysnívala. ,,Nie 80 hostí, kamaráti a známi, ale pár najbližších ľudí - ak vôbec. Nie originálne fotky vo vode ale fotky v snehu. No verte mi, ani to nás nezastavilo v tom, aby sme sa na tento náš nový, skorší deň D tešili ako malé deti," napísala Dominika. Dodala, že koronavírus mení životy všetkým a v takejto ťažkej situácii je dôležité ťahať za jeden povraz. Ukázala tiež šaty, ktoré si na pôvodný svadobný termín vybrala. Nakoniec ich však bude musieť vymeniť za zimnú verziu.