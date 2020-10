Smrť českej herečky († 47) z rozprávok: Kolegovia v slzách

Česká herečka Daniela Krhutová († 47) podľahla dlhej chorobe.

Hrala v rozprávkach Marie Růžička či Jak si zasloužiť princeznu a tiež sa objavila v seriáli Ordinace v růžové zahradě. Ako píše Blesk.cz, od roku 2007, kedy hrala v seriáli Hraběnky, sa už pred kamery nepostavila. Smrť Krhutovej oznámila na želanie jej manžela jej kamarátka, moderátorka a herečka Eva Decastelo.

Tá zverejnila parte. ,,Hereckí priatelia, Richard ma poprosil, aby som týmto spôsobom dala vedieť o odchode Danielky. Nemá na všetkých kontakt," napísala zronená Eva. Blesk.cz si všíma šokované reakcie osobností.

,,Úžasná a nádherná žena. Je mi to úprimne a hlboko ľúto,“ napísala herečka Simona Prasková. ,,Čože? Moja spolužiačka z konzervatória? To snáď nie je pravda,“ reagoval moderátor Vlasta Korec. ,,Tak to je veľmi smutná správa," napísala herečka Bára Fišerová. Po Krhutovej ostal trúchliaci manžel a osemročná dcérka Laura.