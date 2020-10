Celoplošné testovanie: Krajniak odhalil zákulisie rokovaní, čo Matoviča a spol. najviac trápi?

Riešenie, s ktorým príde vláda pri zabezpečení plošného testovania, bude dostatočne komfortné. Počas stredajšieho rokovania vlády, ktorá sa zaoberá prípravou celoplošného testovania, to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).

Vzhľadom na povinnosti v parlamente musel z rokovania vlády počas diskusie odísť, pred novinármi však naznačil, že hlavnou témou diskusie nie je problém, ako zabezpečiť motiváciu zúčastniť sa na testovaní, ale to, ako zvládnuť pretestovanie veľkej skupiny ľudí podieľajúcich sa napríklad na chode výrobného podniku.

"Je veľa organizácií, ktoré sa chcú nechať pretestovať, rozmýšľame nad tým, ako to efektívne zabezpečiť. Toto riešime skôr ako to, či niekto nechce prísť na testovanie," povedal.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér Igor Matovič zároveň však hovorí o povinnej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia. Testovanie sa nemá týkať všetkých, majú platiť výnimky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si však, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť testovania je podľa Čaputovej stále v rovine úvah a hľadania súladu ústavného riešenia.

Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08.00 - 12.00 h a 13.00 - 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

Počas piatka a víkendu (23. - 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Samosprávy i ich strešné organizácie upozorňujú, že v príprave je stále veľa otázok nejasných a nezodpovedaných.