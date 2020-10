Bezdomovci a domáca karanténa: Celoplošné testovanie vyvoláva čoraz viac otáznikov

Občianske združenie (OZ) Stopa a OZ Prima pripravujú ľudí bez domova a ľudí pracujúcich v sexbiznise na plošné testovanie v súvislosti s novým koronavírusom. Stále však nevedia, čo bude s tými, ktorí sa neotestujú. TASR o tom informovala OZ Stopa.

"Je to náročné. Za minimálny čas musíme informovať a motivovať viac než 20 00 ľudí, ktorí žijú na uliciach mestských častí Petržalka, Staré mesto a Nové mesto," uvádza OZ Stopa.

Mimovládna organizácia pripomína, že domáca desaťdňová karanténa je v prípade týchto ľudí nereálna. Obáva sa, že nemá ani kapacitu dať ľudí do karantény. "Tiež si nevieme predstaviť situáciu, ak bude nakazené veľké množstvo ľudí. Otázok bez odpovedí je strašne veľa," konštatuje OZ Stopa.

Organizácia povolala do ulíc všetkých svojich dobrovoľníkov, aby rozšírili svoje terénne tímy. Ich cieľom je urobiť všetko preto, aby projekt zvládli.

V prípade toho, ak by bol pozitívne otestovaný bezdomovec, minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že mu bude zabezpečená adekvátna hygiena a vedia týmto ľuďom poskytnúť miesto, kde môžu absolvovať karanténu.

Testovanie sa má realizovať v určených dňoch od 08.00 do 20.00 h. Má byť dobrovoľné. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) hovoril o tom, že tí, ktorí sa na testovaní nezúčastnia, by mali pod hrozbou pokuty ostať v desaťdňovej karanténe. Viacerí právnici vrátane ústavných legitímnosť takéhoto opatrenia spochybnili. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády povedal, že otázka tohto opatrenia je ešte otázkou diskusie. "Naším zámerom je to urobiť tak, aby to bolo v súlade s legislatívou a aby to bolo dostatočne motivačné pre ľudí," povedal o účasti na plošnom testovaní.