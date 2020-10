Nečakaný záujem o funkciu: Vláda vymenovala ďalších 12 prednostov okresných úradov

Nových prednostov budú mať okresné úrady v Pezinku, Skalici, Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou, Ilave, Komárne, Čadci, Sabinove, Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Gelnici. V stredu ich na návrh ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vymenovala vláda.

Zároveň odvolala ich predchodcov. Pri zvyšných troch okresných úradov podľa tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR ešte nebol ukončený výberový proces.

Z dôvodu zabezpečenia celoplošného testovania okresnými úradmi v dňoch 30. októbra až 1. novembra navrhol minister vnútra, aby k výmene prednostov okresných úradov došlo v skoršom termíne, s výnimkou Okresného úradu Pezinok a Čadca. Ich predchodcovia majú skončiť k 3. novembru a k 4. novembru majú byť vymenovaní ich nástupcovia, na základe žiadosti novovymenovaných prednostov. Prednostov Okresných úradov Skalica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Komárno, Sabinov, Košice, Michalovce, Trebišov a Gelnica navrhol minister odvolať dňom 25. októbra, zároveň nových prednostov vymenovať od 26. októbra.

Bohuša Chochlíka vymenovala vláda do funkcie prednostu Okresného úradu Pezinok, Annu Abramovičovú do funkcie prednostky Okresného úradu Skalica, Romana Kozáčeka do funkcie prednostu Okresného úradu Trenčín, Dáriusa Saba do funkcie prednostu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Alenu Hanusovú do funkcie prednostky Okresného úradu Ilava, Pála Bánai Tótha do funkcie prednostu Okresného úradu Komárno, Romana Repu do funkcie prednostu Okresného úradu Čadca, Jaroslava Markuša do funkcie prednostu Okresného úradu Sabinov, Martina Semana do funkcie prednostu Okresného úradu Košice, Janu Margovú do funkcie prednostky Okresného úradu Michalovce, Gejzu Goreho do funkcie prednostu Okresného úradu Trebišov, Petra Balogu do funkcie prednostu Okresného úradu Gelnica.

Ministerstvo vnútra SR v auguste spustilo proces výberového konania na 15 neobsadených postov prednostov okresných úradov, z ktorého boli vybraní aj novovymenovaní kandidáti. Podľa slov tlačového odboru zaznamenali neočakávaný záujem, prihlásilo sa vyše 300 kandidátov. Pri zvyšných troch neobsadených miestach v Rožňave, Hlohovci a Senici preto výberová komisia ešte spracúva informácie z vypočutia kandidátov. Následne predloží návrh na vymenovanie najvhodnejších kandidátov ministrovi.

Vláda Igora Matoviča (OĽANO) dosiaľ vymenovala 57 nových prednostov okresných úradov. Celkovo bolo treba obsadiť 72 miest.