Rozvedená žena sa opäť ide vydávať: Uvidíte jej vyvoleného, krvi sa vám nedorežú

Slepá láska? Britka, ktorá sa chystá vydať za dvojnásobného vraha, pripustila, že ju môže zabiť, avšak... Neprekáža jej to!

Tracy Bottomley (41) z anglického mesta Shipley sa so svojím snúbencom nikdy nestretla, je však pripravená na všetky "úskalia", ktoré zväzok s ním môže priniesť. Ernest Otto Smith si odpykáva doživotie za vraždu muža a ženy pred 14 rokmi, informuje TheSun.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tracy sa do dvojnásobného vraha zaľúbila v roku 2018, kedy začali spolu komunikovať. Ako hovorí, Ernest ju nedesí, nepatrí totiž k ľuďom, ktorí by sa ľahko vyľakali.

„Áno, je to sériový vrah, spáchal niekoľko vrážd, ale chápem riziká toho, čo sa môže stať, a stále ho milujem,“ dušuje sa Angličanka, ktorá prehovorila aj o traumatizujúcej minulosti svojho milého. "Rozprával o tom, čím si musel prejsť, ako sa v detstve stal obeťou zneužívania. To ho doviedlo k užívaniu drog, ktorými bojoval proti depresii a úzkosti," vysvetľuje Tracey, ktorá si tiež prežila svoje. Pred Ernestom bola vo vzťahu plnom násilia. "Spôsob, akým hovoril o tom, ako ho zmenili jeho zážitky z detstva, vo mne skutočne zarezonoval," prezrádza, čím si ju chladnokrvný vrah získal.

"Byť zabitý nie je najlepší spôsob, ako odísť, ale každý raz zomrie. Nakoniec zomriem a neprekáža mi, že by to mohlo byť jeho rukami,“ šokuje Tracey. Žena bola po sérii neúspešných vzťahov a manželstve, ktoré stroskotalo v roku 2003, tri roky úplne sama. Potom zbadala Ernestov inzerát plný desivých detailov o jeho vraždách. Napriek tomu ho chcela spoznať. Odpoveď jej prišla o pár dní neskôr.

Intenzívnu mailovú komunikáciu čoskoro nahradili telefonáty, v ktorých sa Tracey dozvedela, prečo a ako jej vyvolený vraždil. "Ernest neznie ako vrah, v jeho hlase nepočuť nič bláznivé, mrzí ho, čo urobil," bráni svoju lásku, ktorej v americkom štáte Ohio naparili 32 rokov väzenia na samotke. V listoch, ktoré Ernest posielal svojej dnes už snúbenici, okrem iného píše: "Dievča, vieš, ako ma robíš šťastným? Kde si bola celý môj život? Zaľúbil som sa do teba, dievča, mám pocit, že si si ma mala nájsť."

Tracey budúci rok odlieta do USA, aby sa na väzenskom oddelení v Ohiu vydala za odsúdeného vraha. "Stále som v šoku, že ma Ernest požiadal o ruku, vôbec som to nečakala, ale milujem ho, preto som, samozrejme, povedala áno," rozplýva sa Tracey. "Ľudia sa stále pýtajú, či sa bojím myšlienky, čo by mi mohol urobiť. Ale ja sa Ernesta vôbec nebojím - milujem ho," hovorí presvedčivo 41-ročná čoskoro nevesta.