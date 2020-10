Nečakaná správa z Anglicka: Čech opäť na súpiske Chelsea!

Bývalý futbalový brankár Petr Čech bol zapísaný na súpisku Chelsea pre anglickú ligu.

Tridsaťosemročný slávny hráč "Blues", ktorý teraz pôsobí v londýnskom klube ako poradca športového a technického úseku, ukončil kariéru v máji minulého roka v drese Arsenalu.

Dôvodom zapísanie na súpisku je pandémia koronavírusu. "Sami sme videli, že tímy museli dávať pozitívneho hráča do izolácie. Samozrejme v súčasnosti máme brankárov dosť, ale človek nikdy nevie. Tým, že bolo miesto na súpiske a ja som čoby núdzová varianta pripravený, tak sme sa tak rozhodli. Každopádne dúfame, že to nebude potrebné, "povedal Čech pre agentúru Sport Invest, ktorá ho zastupuje.

"Môže sa ale stať, že niektorí hráči sa zrania, iní sa budú musieť izolovať a v dnešných dňoch, kedy je zápasov veľa a veľa sa cestuje, tak tam tá malá pravdepodobnosť skrátka je," uviedol plzenský rodák.

"Nechceme riskovať, že by sme potom mali problémy s tým, aby sme zápasy dohrali. Aj napriek tomu, že je to núdzový variant a pravdepodobnosť veľmi malá, chceme byť poistení," dodal niekdajší český reprezentant. Okrem neho sú na súpiske londýnskeho celku z gólmanov aj Édouard Mendy, Kepa Arrizabalaga a Willy Caballero.

Po konci hráčskej futbalovej kariéry Čech niekoľkokrát chytal za Guildford v nižšej anglickej hokejovej súťaži. Návratu do futbalovej bránky by sa nebál. "Verím, že by som ten zápas zvládol, pretože trénujem a udržujem sa v kondícii, a navyše v priebehu tohto roka, kedy sa vytvárali bubliny a ľudia sa nemohli miešať, tak som s tímom trénoval. Ak by naozaj došlo na to, že by som musel zápas odohrať, tak by som to zvládol, "konštatoval Čech.

Na zapísaní na súpisku sa dohodol s Lampardom.vyhlásil bývalý gólman Blšan, Sparty či Rennes.

Najúspešnejšie obdobie kariéry prežil Čiech práve v Chelsea. Vyhral s ňou Ligu majstrov aj Európsku ligu, štyrikrát Premier League, štyrikrát Anglický pohár a Superpohár a trikrát anglický Ligový pohár.