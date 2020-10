Britskí vedci už nemienia čakať: Hľadajú 90 dobrovoľníkov, ktorí sa dajú zámerne nakaziť koronavírusom

Británia znásobila úsilie vyvinúť vakcínu proti COVID-19.

Najnovšie hľadajú dobrovoľníkov, ktorí sa v rámci výskumu nechajú zámerne nainfikovať koronavírusom. Krajina totiž podobne ako zvyšok Európy zažíva ešte horšiu druhú vlnu pandémie.

V Británii sa momentálne rozhoduje o zaradení ďalších regiónov do najvyššieho, červeného stupňa ohrozenia. V daných oblastiach by to znamenalo takmer úplné zastavenie života. Otvorené by boli len nevyhnutné obchody a ľudia by chodili len do práce, ak ju nemôžu vykonávať z domu. Krčmy by boli zatvorené a aj vzájomné návštevy ľudí z rozličných domácností by boli zakázané.

V pondelok ohlásil zavedenie takýchto opatrení Wales, ktorý je domovom pre 3,1 milióna ľudí. Denník The Sun však s odvolaním na vládnych expertov píše o tom, že v najbližších týždňoch hrozí takéto uzavretie až tretine Británie a postihlo by 21 miliónov ľudí. Úplné uzavretie sa doposiaľ ukázalo ako najúčinnejší prostriedok na zastavenie šírenia nákazy.

Prináša však tiež obrovské ekonomické škody. Preto sa Británia i ďalšie krajiny snažia čo najrýchlejšie nájsť fungujúcu vakcínu. Británia sa ako prvý štát rozhodla zámerne nakaziť vírusom dobrovoľníkov, aby mohla vakcínu lepšie testovať. Doteraz sa pri testoch čakalo na náhodne nakazených pacientov.

V tomto prípade by však išlo o 90 zdravých ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorých by cez nos úmyselne infikovali presne vypočítanou dávkou vírusu. Starostlivo by ich vybrali tak, aby boli čo najzdravší a najmenej rizikoví a ich stav by bol neustále monitorovaný. Potom by na nich skúšali účinky vakcíny. Celý plán však ešte musí schváliť etická komisia.