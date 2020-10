Politici vyčítajú Matovičovi spôsob komunikácie: Vyhrážky sa zmenili na vyhrážky

Pripravované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 na Slovensku musí byť dobrovoľné a nesmú zaň hroziť tresty. Tvrdí to novovzniknutá strana Hlas - sociálna demokracia s tým, že stále čaká na objasnenie množstva dôležitých otázok ohľadom testovania.

"Zaujíma nás predovšetkým to, ako bude garantovaná bezpečnosť ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia, aby sa z boja proti korone nestalo najväčšie riziko jej šírenia," uviedla strana vo svojom stanovisku. Návrhy premiéra Igora Matoviča (OĽANO) majú podľa Hlasu-SD od dobrovoľnosti testovania ďaleko, ak raz hrozia za neúčasť na nich tresty v podobe karantény a zákazu vychádzania.

Mimoparlamentná strana Most-Híd tvrdí, že popri logistike a nábore zdravotníckeho personálu by mala vláda okamžite spustiť informačnú kampaň. "Aby aj občania pochopili význam tejto akcie a neostali doma, k svojim kolegom by sa čím skôr mohla pridať aj ministerka kultúry. Mala by prevziať záštitu nad informačnou kampaňou, ktorú by mala rozbehnúť podstatne rýchlejšie ako reklamu k dotazníku pre získanie údajov do databázy kultúrno-kreatívneho priemyslu," vyzval za stranu Konrád Rigó.

Bývalý minister zdravotníctva a predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker na sociálnej sieti napísal, že dobrovoľné testovanie na ochorenie COVID-19 podľa predsedu vlády znamená, že sa ľudia nemusia dať testovať, ale musia potom zostať v karanténe, alebo dostanú pokutu. "Vyhrážky z úst premiéra, že tí, ktorí sa nedajú testovať, nedostanú zdravotnú starostlivosť, sa zmenili na vyhrážanie sa povinnou karanténou," uviedol Drucker.

Premiér po utorkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) SR uviedol, že v koalícii je jednoznačná podpora pre dobrovoľný systém plošného testovania na ochorenie COVID-19 s tým, že ten, kto sa na ňom nezúčastní, bude musieť ostať v desaťdňovej karanténe. Dodal, že o zamýšľanom systéme informovali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá sa na rokovaní BR zúčastnila.

Prezidentka podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť testovania je podľa Čaputovej stále v rovine úvah a hľadania súladu ústavného riešenia.