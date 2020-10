Juniorovej šou Moja mama varí lepšie ako tvoja zvoní umieračik: Vážne ju chcú nahradiť týmto?

Príde o flek?! Kuchárska šou Moja mama varí lepšie... je na Jojke už 5 rokov a vystriedalo sa v nej veľké množstvo amatérskych kuchárov a kuchárok, ale aj šéfkuchárov a celebrít.

Jej moderátorom a hlavnou hviezdou je Milan „Junior“ Zimnýkoval (42), pre ktorého je relácia srdcovkou. Najnovšie sa však pošuškáva, že šou zazvoní umieračik a vytratí sa z obrazoviek. Čo na to povedala televízia, ale aj samotný Junior?!

Relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja hrozí koniec a v televízii na Kolibe majú rozhodovať o jej pokračovaní. Najnovšie šuškandy totiž hovoria jasnou rečou - šou by sa mala vytratiť z Jojky koncom tohto roka a otázne je teda nakrúcanie jej nových častí. Televízia už počas leta nasadila namiesto tejto šou inú kulinársku šou Prostřeno, čo je česká verzia markizáckej Bez servítky.

Jojka sa dokonca mala pustiť do nakrúcania spomínanej slovenskej verzie. Samotná televízia však o zmenách hovoriť nechce. „Kuchársku šou Moja mama varí lepšie ako tvoja zatiaľ stále vysielame v premiére na Jojke. Zároveň začíname pripravovať nový formát s pracovným názvom Bez servítky. O prípadných zmenách vo vysielaní budeme divákov včas informovať,“ vyjadrila sa pre Nový Čas hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová.

Čo na to Junior

V prípade, ak by sa šou Moja mama... skutočne skončila, o svoj flek by prišiel Junior. „Mali by sme do konca roka natočiť ešte niekoľko častí. Či, koľko a ako, to ja netuším, pretože to je na rozhodnutí televízie a oni v podstate len vypíšu termíny, kedy sa točí. Či končí relácia, alebo sa nekončí relácia, to neviem. Môj názor na to je, že televízie žijú taký turbulentný čas, čo sa týka nasadzovania programov, že ani jedna relácia nemá isté, či bude, alebo nebude. Preto si ani ja nedovolím povedať, či budeme, nebudeme,“ povedal Junior s tým, že veľa závisí aj od licencie programu, ktorá sa odkupuje od londýnskej produkčnej spoločnosti na každú vysielaciu sezónu.

„Na základe tejto licencie sa obnovuje, alebo neobnovuje právo na reláciu,“ dodáva moderátor. Ak by však obľúbená kuchárska šou z obrazoviek zmizla, Juniorovi by určite chýbala. „Myslím si, že Moja mama... je fenomén na Slovensku. Stáva sa mi, že ma ľudia prosia o fotku spôsobom: Moja mama, poď sa fotiť!“ uzavrel.